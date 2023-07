People-News

Robert De Niros Freundin «verlor sämtliche Gesichtsfunktionen»

Robert De Niro und Tiffany Chen sind im April Eltern einer Tochter geworden. Nach der Entbindung kämpfte die Mutter mit gesundheitlichen Problemen. Das war die Diagnose.

Im April überraschte Hollywoodstar Robert De Niro mit privaten Neuigkeiten: Er ist wieder Vater geworden. Er und seine Partnerin Tiffany Chen haben eine Tochter bekommen: Gia Virginia Chen-De Niro. Details über den Nachwuchs gab es bislang nicht. Doch nun richtet sich die Mutter an die Öffentlichkeit – und spricht über Schwierigkeiten.

Robert De Niro und seine Freundin Tiffany Chen. Bild: keystone

Im Gespräch mit der Fernsehsendung «CBS Mornings» erinnert sie sich an die Symptome, die eintraten, nachdem sie nach der Entbindung wieder zu Hause war: Zunächst habe es sich um ein Kribbeln der Zunge gehandelt. «Dann merkte ich, dass sich mein Gesicht seltsam anfühlt. Ich konnte das Gefühl nicht einschätzen. Es fühlte sich seltsam an», so Chen.

Nach einigen Tagen hätten sich ihre Symptome immer weiter verschlimmert. Chen beschreibt im Gespräch mit der Reporterin, dass ihr Gesicht mit ihr selbst «verschmolzen» sei: «Es fiel einfach in sich zusammen.» Eine Woche nach dem Auftreten dieser Lähmungserscheinungen sei sie dann nicht mehr in der Lage gewesen, Nahrung aufzunehmen.

«Ich habe versucht, zu essen. Ich wollte mir nur eine Gabel in den Mund stecken und alles kam wieder heraus», schildert Chen weiter, «ich konnte nicht essen und dann fing ich an zu lallen.» Sie habe sich anschliessend an einen Arzt gewandt, der sie unmittelbar in ein Krankenhaus schickte. «Ich verlor sämtliche Gesichtsfunktionen im Gesicht verloren, in der Minute als ich in die Klinik kam», berichtet die immer noch sichtlich schockierte Chen.

Landläufig sind die Beschwerden als Bell-Lähmung bekannt, die medizinische Bezeichnung lautet idiopathische Fazialisparese. Sie tritt auf, wenn der Gesichtsnerv geschädigt oder gereizt wird. Die genaue Ursache ist oft unbekannt, aber es wird angenommen, dass eine Entzündung eine Rolle spielt. Diese kann zum Beispiel durch den Herpes-Virus, Erkältungsviren oder bakterielle Infektionen hervorgerufen werden. Es wird auch vermutet, dass Faktoren wie Stress, Unterkühlung, hormonelle Veränderungen oder autoimmune Erkrankungen beitragen können. In den meisten Fällen erholt sich eine Bell-Lähmung innerhalb von Wochen bis Monaten von selbst.

Für Chen und De Niro ist Gia Virginia das erste gemeinsame Kind. Für den 79-Jährigen ist es das insgesamt siebte. Seine ersten beiden Kinder sind Drena und Raphael, die heute 51 und 46 Jahre alt sind. Sie stammen aus der Ehe mit Diahnne Abbott. Die 27-jährigen Zwillinge Aaron und Julian stammen aus seiner Beziehung mit Toukie Smith. Mit seiner zweiten Ehefrau Grace Hightower hat er zudem den 25-jährigen Sohn Elliott und die elfjährige Helen.

