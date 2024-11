Marius Borg Høiby ist der Sohn von Prinzessin Mette-Marit. Bild: keystone

Marius Borg Høiby wegen Vergewaltigungsvorwurf in U-Haft – Norwegens Kronprinz äussert sich

Am Montag wurde der Sohn von Prinzessin Mette-Marit erneut festgenommen. Ihm wird nun auch Vergewaltigung vorgeworfen. Jetzt muss er wohl in Untersuchungshaft.

Marius Borg Høiby wurde am Montagabend kurz nach 23 Uhr von der Polizei festgenommen. Nun berichten norwegische Medien, die Polizei habe das Gericht gebeten, den Sohn der norwegischen Kronprinzessin in Untersuchungshaft nehmen zu dürfen.

Seit der Festnahme befindet sich Borg Høiby in der zentralen Haftanstalt im Polizeihaus in Grønland in Oslo, wo er sich nach Angaben der Polizei vernehmen liess. Wie die Polizei berichtete, wird Marius Borg Høiby neu neben Gewalt, Drohungen, Missbrauch und Verstoss gegen eine einstweilige Verfügung nun auch Vergewaltigung vorgeworfen. Es handelt sich demnach «um eine Vergewaltigung ohne Geschlechtsverkehr». Der Vorfall soll sich im März dieses Jahres ereignet haben. Gemäss seinem Anwalt plädiert er in Bezug auf diese neuen Vorwürfe auf nicht schuldig.

Der Sohn von Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen und Frau von Kronprinz Haakon, ist festgenommen worden, als er sich im Auto in der Nähe von Schloss Skaugum, Høibys Wohnsitz, befand – gemeinsam «mit der Geschädigten des Vorfalls».

Prinz Haakon äussert sich

Prinz Haakon, der Stiefvater von Marius Borg Høiby, befindet sich aktuell auf Jamaika, wo er sich als Sonderbotschafter des UN-Entwicklungsprogramms UNDP aufhält. Während der Palast bislang offiziell schweigt, äusserte sich Kronprinz Haakon zu seinem Stiefsohn: «Das sind schwere Vorwürfe, mit denen Marius konfrontiert ist», sagte er dem Sender NRK. Man sei in Gedanken bei allen Betroffenen und vertraue darauf, dass Polizei und Justiz einen guten Job machen.

Archivbild: Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon. Bild: keystone

«Vielleicht darf ich hinzufügen, dass ich heute gerne zu Hause bei Mette wäre. Ich vermisse sie», betonte Haakon schliesslich noch.

Die lange Liste der mutmasslichen Verbrechen

Høiby wurde zum ersten Mal im August 2024 von der Polizei festgenommen. Er soll in der Nacht zuvor einer Frau, mutmasslich seiner Ex-Freundin, gegenüber gewalttätig geworden sein. Zudem soll er in seinem Haus randaliert haben. Er gab später zu, dass er unter Alkohol- und Kokaineinfluss «Körperverletzungen begangen und Gegenstände zerstört» habe. Später meldeten sich weitere Ex-Freundinnen des 27-Jährigen und berichteten von Gewalt durch Høiby. Mitte September wurde Mette-Marits Sohn schliesslich wegen Missbrauchs gegenüber zwei seiner Ex-Freundinnen angeklagt. (lak)