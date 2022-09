Xavier Naidoo ist abgetaucht – und bleibt stumm

Genau wie sein Aufenthaltsort geben auch Xavier Naidoos Zukunftspläne Rätsel auf. Deutet seine öffentliche Entschuldigung noch an, dass er an seinem Comeback arbeitet, scheint er nun wie vom Erdboden verschluckt zu sein.

Zuletzt geht durch die Medien, dass sich der 50-Jährige in Spanien befindet. Laut « Mannheim24 » teilt er im April auf seinem Telegram-Kanal Fotos vom Strand und grüsst seine Follower mehrfach aus «Andalusien». Eine Leserin bestätigt dem Medium, dass sie ihn zusammen mit seiner Familie mehrfach in der spanischen Stadt Marbella gesichtet habe.

View this post on Instagram

Seine Entschuldigung sorgt allerdings wieder für Diskussionen. Meint er es ernst? Löst er sich wirklich von der extremen Szene oder ist es reines Kalkül, um sein Comeback in die Wege zu leiten? Was als erster Schritt der Rehabilitation bewertet wurde, bleibt auch fünf Monate später ohne Effekt. Naidoo macht keine Anstalten, seiner Entschuldigung Taten folgen zu lassen. Seitdem ist sein Account still, genau wie sein Profil auf Telegram, über das er zuvor aktiv seine Überzeugungen verbreitet. Und auch sonst hört man nichts mehr von dem Sänger.

Als im März 2020 die Corona-Pandemie in Deutschland die Lebensrealität der Menschen umkrempelt, werden die antisemitischen und verschwörungsideologischen Äusserungen des Musikers immer lauter. Jetzt ist Xavier Naidoo endgültig abgedriftet, so die einhellige Meinung damals. Bis im April 2022 plötzlich die überraschende Kehrtwende kommt und er komplett zurückrudert. Reumütig betont er im Frühjahr, dass er sein Verhalten bedauere.

Riesiger Taxi-Hack in Moskau: Alle verfügbaren Taxis an dieselbe Adresse bestellt

China droht wegen Verkauf von US-Waffen an Taiwan mit Gegenmassnahmen

China hat wegen des angekündigten Verkaufs weiterer US-Waffen an Taiwan mit Gegenmassnahmen gedroht. China werde angesichts der Entwicklungen «entschlossen, legitime und notwendige Gegenmassnahmen ergreifen», teilte Liu Pengyu, Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, am Samstag (Ortszeit) mit. Er forderte die US-Regierung auf, Waffenverkäufe und militärische Interaktionen mit Taiwan zu stoppen, «damit den Beziehungen zwischen China und den USA sowie dem Frieden und der Stabilität in der gesamten Strasse von Taiwan nicht weiterer Schaden zugefügt wird».