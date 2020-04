Leben

Xavier Naidoo in neuem Video: «Macht euren Scheiss doch alleine»



Sänger Xavier Naidoo sorgt für neue Schlagzeilen – diesmal mit einem Streit mit einer Stadt in Baden-Württemberg. Denn in Ladenburg ist für den 15. August ein Auftritt von Naidoo auf einem Musikfestival geplant.

Der Veranstalter bestätigte der Lokalzeitung «Mannheimer Morgen» am Sonntag, dass das Konzert stattfinden werde. Nachdem rassistische Videos von Naidoo aufgetaucht sind, wird der Auftritt heftig kritisiert.

Bürgermeister Stefan Schmutz (SPD) sagte der «Rhein-Neckar-Zeitung»: «Politisch ist die Sache klar. Naidoo vertritt nicht die Werte einer freien Gesellschaft, sondern hängt irgendwelchen Verschwörungstheorien hinterher.» Er machte aber auch deutlich, den Auftritt nicht absagen zu können.

In einem Video, veröffentlicht über Telegram, warf Naidoo der SPD dann vor, dass die Partei «Richtung Faschismus tendiert». Ob er nun aber auftreten wird, lässt der Sänger offen: «Übrigens, Herr Bürgermeister, ich bürge nicht mehr, macht euren Scheiss doch alleine. Gebt mein Geld wieder her.»

Deutet Naidoo hier sein Karriere-Ende an?

Der «Mannheimer Morgen» zitiert zudem aus einer weiteren Videobotschaft von Naidoo, in der dieser über die Corona-Krise und sein neues geplantes Album spricht. «Ich möchte auch gar nicht mutmassen über den Virus, wo er herkommt, dies, das. Ich dachte nur, das wird wahrscheinlich um die Welt ziehen, und die Massnahmen könnten ähnlich ausfallen wie in China», sagte Naidoo laut der Zeitung. Er habe sich dann überlegt, dass er während der Zeit des Lockdowns sein Album präsentieren möchte.

Dann fügte er ein paar Sätze hinzu, die wie die Ankündigung des Endes seiner Musikkarriere klingen: "Und nur so nebenher: Wer sagt denn, dass ich das Album verkaufen will? Wer sagt denn, dass ich danach noch ne Karriere haben will in dem Business. Das habe ich nie gesagt.“

Mitte März war in sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht, in dem Naidoo kryptisch über rechte Verschwörungstheorien spricht. Es folgte ein Aufschrei der Empörung, RTL zog Konsequenzen und kappte die Zusammenarbeit mit Naidoo bei «DSDS». Danach tauchten weitere Videobotschaften von Naidoo auf – es werden wohl nicht die letzten gewesen sein.

(ll/watson.de)

