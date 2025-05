Weltbekannt, doch kann für Touristen stressig sein: Die Kreuzung in Shibuya. Bild: www.imago-images.de

Das sind die stressigsten Reiseziele weltweit

Entspannte Ferien? Fehlanzeige in vielen Grossstädten. Eine Auswertung zeigt, welche Reiseziele bei Touristen besonders viel Stress und Angst auslösen.

Laura Helbig / t-online

Eigentlich sollen Ferien der Erholung dienen. Doch nicht an jeder Feriendestination kann man den Stress des Alltags hinter sich lassen – ganz im Gegenteil. Einige Orte – vor allem grosse Städte – können Stress und Angstgefühle regelrecht befeuern.

Das Reise-Nachrichtenportal «Radical Storage» hat ausgewertet, welche Ferienorte bei Reisenden am meisten Stress auslösen. Dazu wurden über 97'400 Bewertungen von Touristenattraktionen der 100 meistbesuchten Städte weltweit auf bestimmte Schlüsselwörter für Stress und Angst analysiert.

Japan liegt weit vorne

Die ersten drei Plätze des Rankings belegen japanische Städte. Japan ist ein Reiseziel, das seit Jahren an Beliebtheit zulegt. Immer mehr Touristen strömen in das Land, das Tradition und Moderne auf besondere Art verbindet. Doch in Städten wie Tokio kann es wegen der vielen Einwohner sehr wuselig werden.

Zum Vergleich: Tokios Zentrum hat eine Fläche von 622 Quadratkilometern und über 14 Millionen Einwohner. Berlin hat eine Fläche von 891,8 Quadratkilometern und dabei nur 3,4 Millionen Einwohner.

Deswegen ist es kaum verwunderlich, dass Tokio im Ranking der stressigsten Städte den ersten Platz belegt, gefolgt von Osaka und Kyoto. Auch wenn Kyoto vergleichsweise gross ist und eher wenig Einwohner hat (rund 1,4 Millionen), gilt die Stadt als absolute Touristenattraktion. Besonders bei den bekannten Sehenswürdigkeiten kann es schnell mal überlaufen und stressig werden.

Kyoto ist unter anderem wegen der traditionellen japanischen Architektur äusserst beliebt bei Touristen. Bild: shutterstock

Auch europäische Städte im Ranking

Den vierten Platz der stressigsten Städte belegt eine Stadt in Europa – London. Die Hauptstadt Grossbritanniens ist ein sehr beliebtes Reiseziel. Wer schon mal in der Oxford Street shoppen war oder den Borough Market besucht hat, hat sicherlich schon am eigenen Leib erfahren können, wie voll bestimmte Bereiche der Stadt sein können.

Auf dem fünften Platz landet wieder eine Stadt in Asien. Shanghai hat unfassbare 24 Millionen Einwohner. Dass es hier schon mal wuselig werden kann, ist keine Überraschung. Das sind alle Plätze in den Top Ten:

1: Tokio, Japan

2: Osaka, Japan

3: Kyoto, Japan

4: London, Grossbritannien

5: Shanghai, China

6: Peking, China

7: Phuket, Thailand

8: New York City, USA

9: Prag, Tschechien

10: Paris, Frankreich

In diesen Städten ist es entspannt

Möchtest du einen Städtetrip, hast aber keine Lust auf die Menschenmassen und den Stress? Dann solltest du dir vielleicht eine Stadt aus der Liste der weniger stressigen Reiseziele heraussuchen, die «Radical Storage» ebenfalls ermittelt hat. Das sind die Top Ten:

1: Tallinn, Estland

2: Zhubai, China

3: Guilin, China

4: Guangzhou, China

5: Vilnius, Litauen

6: Shenzhen, China

7: Thessaloniki, Griechenland

8: Heraklion, Griechenland

9: Stockholm, Schweden und Tiflis, Georgien

10: Sapporo, Japan und Doha, Katar