Europa-Park lahmgelegt – die Attraktionen stehen still

Im Europa-Park ist wohl der Strom ausgefallen. Bild: www.imago-images.de

Europa-Park lahmgelegt – mehrere Attraktionen stehen still

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Im Europa-Park in Rust stehen einige Attraktionen am Dienstag still. Es sind jedoch nur die grossen Bahnen betroffen, meldet 20 Minuten. Die Shows und der «Grundbetrieb» würden weiterlaufen.

Inzwischen würden die ersten Geschäfte wieder normal fahren, berichtet das Online-Portal.

Die Ursache ist noch nicht bekannt, «20 Minuten» vermutet jedoch einen Stromausfall. Laut einem Augenzeugen werden Personen aus dem Fjord Rafting, einer Wasserattraktion, evakuiert.

Den Besucherinnen und Besuchern wurde noch keine Information gegeben, schreibt «20 Minuten» weiter. Die Mitarbeitenden seien damit beschäftigt, ihre Bahnen zu evakuieren. (hkl)

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