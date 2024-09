So sieht Libanon nach den israelischen Luftangriffen aus

Israel hat seine Luftangriffe auf Libanon ausgeweitet und droht mit einer Bodenoffensive. Raketen sind selbst auf Städte abgefeuert worden, die 130 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt liegen. Diese Bilder zeigen das jetzige Ausmass der Luftschläge.

Mehr «International»

Libanon erlebt die heftigsten Luftanschläge Israels seitdem letzten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah vor 18 Jahren. Über 500 Menschen sind getötet worden. Das sind halb so viele Todesfälle wie der Libanonkrieg 2006 forderte, der allerdings einen Monat dauerte.

Die Menschen befinden sich im Schockzustand. Es gibt weder Luftschutzkeller noch Sirenen. Eine halbe Million befinden sich auf der Flucht, viele wollen das Land ganz verlassen.

Diese Bilder zeigen Verzweiflung, Vertreibung, Verwüstung und Verkehrschaos:

In Libanon herrscht Angst und Panik, Beirut, 24. September 2024. Bild: keystone

Südlibanon und Beirut

Israel greift vor allem Stellungen in den Grenzregionen im Süden von Libanon an, wo die Hisbollah dominiert. Tausende fliehen wegen der intensiven Bombardierung aus Südlibanon nach Beirut. Doch auch die Hauptstadt wird von der Luft aus angegriffen.

Rauch steigt nach den Luftangriffen auf, Südlibanon, 25. September 2024. Bild: keystone

Ein zerstörtes Gebäude südlich von Beirut, 24. September 2024. Bild: keystone

Tausende Menschen fliehen in Libanon vor israelischen Bomben, Beirut, 24. September 2024. Bild: keystone

Baalbek

Genauso wie Südlibanon und Südbeirut gilt die Region Baalbek als Hochburg der schwerbewaffneten Hisbollah.

Die Region ist bekannt für seine Tempelanlagen, darunter die imposante Ruine des Jupiterheiligtums, eine der grössten sakralen Anlagen des Römischen Reichs. Israel geht davon aus, dass die Miliz seine Waffen dort lagert.

In Baalbek sind die Bewohnerinnen und Bewohner vom israelischen Militär dazu aufgefordert worden, ihre Dörfer zu verlassen, sollten sie sich in der Nähe von Hisbollah-Stützpunkten aufhalten. Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch kritisierten diese Evakuierungsmassnahmen. Die Menschen können nicht wissen, wo sich militärische Ziele befinden.

In Libanon flüchten Zehntausende Menschen vor den israelischen Luftangriffen in die Hauptstadt, Beirut, 24. September 2024. Bild: keystone

Die Strassen sind verstopft, Sidon, 24. September 2024. Bild: keystone

Stau auf der Autobahn in Richtung Sidon und Beirut, Ghazieh, Südlibanon, 23. September 2024. Bild: keystone

Flucht nach Syrien

Die Menschen fliehen aber nicht nur ins Landesinnere, sondern auch in Richtung Syrien. Es handle sich dabei nicht nur um Syrer, die einst vor dem Bürgerkrieg in ihrem Heimatland nach Libanon flüchteten, sondern auch um Menschen aus Libanon, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR berichtet. Tausende von verzweifelten Menschen stünden an der Grenze.

Ein von Luftangriffen zerstörtes Gebäude in Südbeirut, 24. September 2024. Bild: keystone