Ukraine attackiert Russland mit Drohnen +++ Deutsche Unterstützung für Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der slowakische Regierungschef Robert Fico suchen nach Wegen, den seit Weihnachten andauernden Streit beider Nachbarländer beizulegen. Anlass dafür war der von Kiew beschlossene Transitstopp für russisches Erdgas, das seit Jahresbeginn nicht mehr in Richtung Europa durchgeleitet wird. Fico war deswegen zu einem Überraschungsbesuch zu Kremlchef Wladimir Putin nach Moskau gereist und drohte später damit, Stromlieferungen an die Ukraine zu stoppen.



Angesichts der daraus resultierenden gegenseitigen Vorwürfe und Drohungen, mit denen sich beide Seiten seit Wochen überziehen, lud Fico den ukrainischen Staatschef jetzt zu einer Aussprache in die Slowakei ein. In einem vom Regierungsamt in Bratislava veröffentlichten «Offenen Brief» an Selenskyj erinnerte der von Kritikern als linkspopulistischer Russlandfreund beargwöhnte Ministerpräsident daran, dass die Slowakei ihr Nachbarland stets unterstützt habe. Selenskyj möge für seinen Besuch die soeben neu eröffnete direkte Bahnverbindung aus Kiew in die Slowakei nutzen.



Der Ukrainer reagierte mit einer Gegeneinladung auf der Plattform X. «OK, komm dann am Freitag nach Kiew», lautete seine kurze, auf Englisch gefasste Reaktion auf Ficos Vorschlag.

Bild: Screenshot X

Aus Ficos Sicht schadet der ukrainische Transitstopp für russisches Gas nicht nur der Slowakei, sondern auch der EU und der Ukraine selbst. Er appellierte an die ukrainische Seite, sich an Gesprächen dazu auf EU-Ebene zu beteiligen. Die Slowakei biete sich ausserdem als Gastgeber für ukrainisch-russische Friedensverhandlungen an. (sda/dpa)