Aftermath of today’s russian strike on Kharkiv

10 people wounded. Aerial bomb landed in the same residential area which was hit back in winter pic.twitter.com/BYc3bCUvoq — Serhii Rieznik 🇺🇦 (@serhii_rieznik) May 5, 2024

Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Grossstadt Charkiw sind am Sonntag nach ersten Berichtenworden. Mehrere Explosionen erschütterten Wohngebiete in der Stadtmitte, teilte der regionale Militärverwalter Oleh Sinegubow auf der Plattform Telegram mit.Nach ersten vorläufigen Berichten soll die russische Luftwaffe Gleitbomben eingesetzt haben.Erst am Samstag waren mehrere Ortschaften in der Umgebung von Charkiw Ziel russischer Artillerieüberfälle. In der Nacht zum Sonntag wurde die Grossstadt von sogenannten Kamikazedrohnen angegriffen. Dabei seien drei Wohngebäude in Brand geraten, teilte Bürgermeister Ihor Terechow am Sonntag auf Telegram mit. (sda/dpa)