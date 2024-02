Awdijiwka: Mit welch grausamer Taktik Russland die Stadt einnahm

Aufrechterhalten wird indes die russische Angriffstaktik. Auf diese Weise wurde am letzten Wochenende auch die ukrainischen Stellungen bei Robotyne attackiert. Doch ewig, so schätzt der Kriegsberichterstatter von «Forbes» , kann Russland diese Taktik nicht mehr aufrechterhalten. In den ersten beiden Kriegsjahren verlor Russland pro Monat 80 Schützenpanzer. Nun sind es täglich beinahe zehn. «Forbes» erwartet, dass Russland schon bald eine neue Angriffsstrategie entwickeln muss. Denn auf diese Weise seien auch die gigantischen Bestände an Schützenpanzern von Russland innerhalb eines Jahres aufgebraucht.

Zuger Millionär will 120 Jahre alt werden – so will er das erreichen

Trauer um US-Komiker Richard Lewis

Der US-Komiker und Schauspieler Richard Lewis, der an der Seite von «Seinfeld»-Produzent Larry David in der Sitcom «Lass es, Larry!» («Curb Your Enthusiasm») mitspielte, ist tot. Er sei nach einem Herzinfarkt friedlich in seinem Haus in Los Angeles gestorben, teilte sein Sprecher Jeff Abraham am Mittwoch (Ortszeit) mit. Lewis wurde 76 Jahre alt. Er hatte vergangenes Jahr mitgeteilt, dass er an Parkinson erkrankt sei.