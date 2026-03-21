Iran bestätigt US-Angriff auf Militäreinrichtungen +++ Raketeneinschläge in Tel Aviv

Im Iran ist nach Worten des früheren Aussenministers Mohammed-Dschawad Sarif ein Pharmaunternehmen Ziel eines Angriffs geworden.
«Nach einem Monat voller Kriegsverbrechen wurde heute die Firma Tofigh Daru Research & Engineering zum Ziel», schrieb der ehemalige Minister auf der Plattform X. «Die verzweifelten Angreifer – denen es nicht gelungen ist, ihre teuflischen Wahnvorstellungen zu verwirklichen – haben nun gezielt einen Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen, darunter auch Krebsmedikamente, angegriffen.»
Er veröffentliche dazu ein Foto, das ein zerstörtes und ausgebranntes Stockwerk der Einrichtung zeigt. (sda/dpa)
«Nach einem Monat voller Kriegsverbrechen wurde heute die Firma Tofigh Daru Research & Engineering zum Ziel», schrieb der ehemalige Minister auf der Plattform X. «Die verzweifelten Angreifer – denen es nicht gelungen ist, ihre teuflischen Wahnvorstellungen zu verwirklichen – haben nun gezielt einen Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen, darunter auch Krebsmedikamente, angegriffen.»
Er veröffentliche dazu ein Foto, das ein zerstörtes und ausgebranntes Stockwerk der Einrichtung zeigt. (sda/dpa)
After a month of war crimes, today Tofigh Daru Research & Engineering Company was targeted.— Javad Zarif (@JZarif) March 31, 2026
The desperate aggressors—having failed to realize their diabolical delusions—have now deliberately struck a producer of active pharmaceutical ingredients, including cancer medicine. pic.twitter.com/8jhCbruBcc