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Sportnews-Ticker: San Jose Sharks nähern sich Playoff-Plätzen in NHL

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Sharks nähern sich Playoff-Plätzen +++ Ghana entlässt Trainer Addo nach 1:2 in Deutschland

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
31.03.2026, 07:0431.03.2026, 07:04
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Sharks nähern sich Playoff-Plätzen weiter an
Die San Jose Sharks gewinnen in der NHL gegen die St. Louis Blues mit Pius Suter das Duell zweier Ranglisten-Nachbarn. Die «Haie» siegen zuhause 5:4 und machen im Kampf um einen Playoff-Platz Boden gut.

Zum Schweizer Duell kam es in San Jose nicht. Philipp Kurashev war bei den Sharks zum vierten Mal in Folge überzählig. Pius Suter tat sich vorab im dritten Drittel hervor als einer der Vorbereiter des Ausgleichs zum 4:4 im Powerplay durch den kanadischen Verteidiger Cam Fowler. Die Blues machten damit einen zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand wett. Für die Entscheidung zugunsten der Sharks sorgte der Amerikaner Adam Gaudette 22 Sekunden vor Schluss.

Dank dem Sieg, dem ersten im dritten Vergleich mit den Blues in der laufenden Saison, näherten sich die Sharks einer Klassierung wieder an, die zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde. Mit zwei Spielen weniger weisen sie in der Rangliste der Western Conference zwei Punkte Rückstand auf die Nashville Predators auf Platz 8 aus. Die Blues ihrerseits haben zwei Punkte weniger auf dem Konto als die Sharks. (nih/sda)
Wizards noch ohne George mit weiterer Niederlage
Die Washington Wizards stehen in der NBA gegen die Los Angeles Lakers ein weiteres Mal auf verlorenem Posten. Das Team aus der Hauptstadt verliert in Kalifornien 101:120.

Kyshawn George schaffte es nach längerer Zwangspause wegen einer Sehnenverletzung am linken Ellbogen zwar wieder aufs Matchblatt, zum Einsatz kam er allerdings noch nicht. Der Kanadier aus dem Wallis verpasste seit Anfang März mittlerweile 15 Spiele seines Teams.

Die Wizards, zusammen mit den Indiana Pacers die nach Punkten schlechteste Mannschaft dieser Regular Season, bezogen die 19. Niederlage in den letzten 20 Partien. Die Lakers ihrerseits, die derzeitige Nummer 3 im Westen, befinden sich im Hoch. Sie siegten zum dritten Mal in Folge, zum zwölften Mal in den letzten 13 Spielen. (nih/sda)
Otto Addo nicht mehr Nationaltrainer Ghanas
Ghana tritt an der im Juni beginnenden WM mit einem neuen Trainer an. Kurz nach dem 1:2 im Testspiel gegen Deutschland haben die Zuständigen im Verband die Trennung von Otto Addo bekanntgegeben.

Der in Hamburg geborene einstige Bundesliga-Spieler stand bei Ghanas Nationalteam während zwei Jahren in der Verantwortung. Das 1:2 am Montagabend in Stuttgart war die vierte Niederlage in Folge für die «Black Stars».

Wer die Nachfolge des 50-jährigen Addo antritt, ist noch nicht bekannt. Ghana spielt an der WM in der Gruppenphase gegen England, Kroatien und Panama. (nih/sda)
Schweizer Curler mit starker Reaktion
Das Schweizer Männer-Team kommt an der Curling-WM in Ogden, Ohio, zu zwei weiteren Siegen. Die Glarner Equipe mit Skip Marco Hösli bezwingt China 8:2 und Deutschland 7:6.

Mit den Siegen 5 und 6 zeigten Marco Hösli und seine Mitstreiter Justin Hausheer, Simon Gloor und Philipp Hösli eine starke Reaktion auf das 1:7 tags zuvor gegen Italien, die bisher einzige Niederlage in diesem Turnier.

Weiter geht es für das Schweizer Team am späten Dienstagabend gegen Schweden. Die Mannschaft um den hochdekorierten Skip Niklas Edin steht als einziger Teilnehmer noch ohne Niederlage da. (nih/sda)
Deutschland kommt gegen Ghana spät zum Sieg
Deutschland gewinnt das zweite Testspiel vom März gegen Ghana durch einen späten Treffer. Drei Tage nach dem 4:3 gegen die Schweiz sorgt Deniz Undav in Stuttgart in der 88. Minute für den 2:1-Erfolg.

Zuvor hatte Deutschland trotz deutlicher Überlegenheit nur ein Tor zustande gebracht, durch den Penalty von Kai Havertz kurz vor der Pause. Ghana kam in der 70. Minute mit einem seltenen Vorstoss in den Strafraum der Deutschen durch Issahaku Fatawu vom englischen Zweitligisten Leicester zum 1:1. (abu/sda)


Tod von Emiliano Sala: Nantes muss Cardiff nicht entschädigen
Sieben Jahre nach dem Tod des argentinischen Stürmers Emiliano Sala bei einem Flugzeugabsturz weist ein Gericht die Klage von Cardiff City gegen den FC Nantes ab.

Das Handelsgericht im westfranzösischen Nantes entschied, dass den französischen Erstligisten in Bezug auf den Absturz des Sportflugzeugs über dem Ärmelkanal kein Verschulden treffe. Es urteilte ausserdem, dass Nantes einen immateriellen Schaden erlitten habe und verurteilte Cardiff zur Zahlung von 480'000 Euro. (abu/sda)


Swiss-Olympic-Direktor hört auf
Roger Schnegg tritt als Direktor von Swiss Olympic zurück. Dies vermeldete der Dachverband des Schweizer Sports per Communiqué. Der Berner wird seine Funktion voraussichtlich bis Ende Jahr ausüben. Schnegg habe im Zuge des laufenden Strategieprozesses seinen Wunsch nach einer beruflichen Veränderung geäussert.

«Dieser Gedanke ist seit einiger Zeit in mir gereift. Nach 14 Jahren als Direktor bin ich sicher, dass mir und auch Swiss Olympic eine Veränderung gut tut», liess sich der Betriebsökonom zitieren. Schnegg steht seit 2012 an der operativen Spitze. Der ehemalige Spitzenvolleyballer hatte zuvor schon den Schweizerischen Volleyball-Verband geleitet. (ram/sda)
NY-Marathon-Sieger gedopt
Wegen Dopings ist erneut ein prominenter Langstreckenläufer gesperrt worden. Der ehemalige Sieger des New-York-Marathons, Albert Korir aus Kenia, wurde für fünf Jahre suspendiert. Wie die unabhängige Integritätsagentur des Leichtathletik-Weltverbandes (AIU) mitteilte, fand sich beim 32-Jährigen im vergangenen Oktober in insgesamt drei Proben die verbotene Blutdoping-Substanz Cera.

Wie die AIU erklärte, erhöhte sie die Sperre wegen des fortgesetzten Gebrauchs entsprechend ihrer Regeln von vier auf sechs Jahre. Weil Korir das Vergehen frühzeitig zugab und keine Anhörung beantragte, wurde ihm ein Jahr der Sperre erlassen. Korir gewann 2021 den Marathon in New York. 2019 und 2023 belegte er jeweils Platz 2, 2024 dann den 3. Rang. (ram/sda/dpa)
HCD bis Ende Saison ohne Nussbaumer
Der HC Davos, der die Viertelfinalserie gegen Zug mit 4:1 Siegen gewonnen hat, muss für den Rest der Saison ohne den Stürmer Valentin Nussbaumer auskommen. Der 25-jährige Jurassier zog sich am Samstag einen Innenbandriss im Knie zu, der eine Operation erfordert, wie die Bündner mitteilen.

Nussbaumer verzeichnete in der regulären Saison in 50 Partien 31 Skorerpunkte (11 Tore und 20 Assists). In den fünf Playoff-Begegnungen kamen ein Tor und zwei Assists hinzu. (ram/sda)
Ajoie kriegt Panik und feuert Trainer
Greg Ireland ist per sofort nicht mehr Trainer des HC Ajoie, wie die Jurassier am Montag mitteilen. Sportdirektor Julien Vauclair übernimmt interimistisch bis Saisonende.

Ajoie beendete die Qualifikationsphase der National League als Letzter. In der Playout-Serie gegen Ambri-Piotta steht es 0:3. (ram/sda)
Im Jura flattern die Nerven – Ajoie feuert vor dem drohenden Untergang den Trainer
Rebound-König Capela
Die Houston Rockets schlugen die New Orleans Pelicans problemlos 134:102. Clint Capela überzeugte insbesondere mit 14 Rebounds. Der Genfer, der sich auch sechs Punkte gutschreiben liess, offenbarte erneut seine Stärke unter dem Korb: Acht Rebounds gelangen ihm in der Defensive, deren sechs in der Offensive.

Die Rockets liegen auf direktem Playoff-Kurs und dürften das Play-In umgehen. Bei noch acht ausstehenden Partien beträgt das Polster vier Siege. (ram/sda)
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