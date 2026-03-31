Die San Jose Sharks gewinnen in der NHL gegen die St. Louis Blues mit Pius Suter das Duell zweier Ranglisten-Nachbarn. Die «Haie» siegen zuhause 5:4 und machen im Kampf um einen Playoff-Platz Boden gut.
Zum Schweizer Duell kam es in San Jose nicht. Philipp Kurashev war bei den Sharks zum vierten Mal in Folge überzählig. Pius Suter tat sich vorab im dritten Drittel hervor als einer der Vorbereiter des Ausgleichs zum 4:4 im Powerplay durch den kanadischen Verteidiger Cam Fowler. Die Blues machten damit einen zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand wett. Für die Entscheidung zugunsten der Sharks sorgte der Amerikaner Adam Gaudette 22 Sekunden vor Schluss.
Dank dem Sieg, dem ersten im dritten Vergleich mit den Blues in der laufenden Saison, näherten sich die Sharks einer Klassierung wieder an, die zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde. Mit zwei Spielen weniger weisen sie in der Rangliste der Western Conference zwei Punkte Rückstand auf die Nashville Predators auf Platz 8 aus. Die Blues ihrerseits haben zwei Punkte weniger auf dem Konto als die Sharks. (nih/sda)
Zum Schweizer Duell kam es in San Jose nicht. Philipp Kurashev war bei den Sharks zum vierten Mal in Folge überzählig. Pius Suter tat sich vorab im dritten Drittel hervor als einer der Vorbereiter des Ausgleichs zum 4:4 im Powerplay durch den kanadischen Verteidiger Cam Fowler. Die Blues machten damit einen zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand wett. Für die Entscheidung zugunsten der Sharks sorgte der Amerikaner Adam Gaudette 22 Sekunden vor Schluss.
Dank dem Sieg, dem ersten im dritten Vergleich mit den Blues in der laufenden Saison, näherten sich die Sharks einer Klassierung wieder an, die zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde. Mit zwei Spielen weniger weisen sie in der Rangliste der Western Conference zwei Punkte Rückstand auf die Nashville Predators auf Platz 8 aus. Die Blues ihrerseits haben zwei Punkte weniger auf dem Konto als die Sharks. (nih/sda)
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