Donald Trump bestätigt den ersten US-Angriff auf eine Einrichtung an Land in Venezuela. Bild: keystone

Trump bestätigt ersten Land-Angriff auf Venezuela: «Wir haben sie hart getroffen»

Donald Trump spricht von einem Schlag gegen «Drogenkartelle» in Venezuela. Der Machthaber des Landes sieht dagegen den Versuch der USA, ihn zu stürzen.

Die USA haben nach Worten von Präsident Donald Trump am Montagabend (Schweizer Zeit) erstmals ein Ziel auf dem Festland Venezuelas angegriffen. «Es gab eine grosse Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden», sagte er am Montag vor einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. «Zuerst haben wir alle Boote getroffen, und jetzt haben wir das Zielgebiet getroffen», erklärte der 79-Jährige in Bezug auf die seit Monaten andauernden Attacken des US-Militärs auf vermeintliche Drogenboote in der Karibik.

Operierten die US-Streitkräfte bislang nur in den Gewässern vor Venezuela, ist die von Trump bestätigte neuerliche Attacke der erste offiziell bekannte Fall, bei dem die USA ein Ziel an Land beschossen hätten. Bereits am Freitag hatte der US-Präsident entsprechende Andeutungen in der Radioshow des Milliardärs und Trump-Unterstützers John Catsimatidis gemacht. «Vor zwei Nächten haben wir die ausgeschaltet. Wir haben sie also sehr hart getroffen», sagte Trump in dem Gespräch.

Am Montag auf diese Aussagen angesprochen, bestätigte Trump in Mar-a-Lago, es habe einen vernichtenden Schlag in Venezuela gegeben, und zwar im «Gebiet der Dockanlagen, wo sie die Boote mit Drogen vollladen». Der Präsident machte jedoch keine Angaben dazu, welches Ziel genau getroffen wurde und welcher Teil der US-Regierung den Angriff ausgeführt hat. Auf eine Reporterfrage, ob der Geheimdienst CIA dafür verantwortlich sei, antwortete Trump lediglich:

«Ich weiss genau, wer es war, aber ich will nicht sagen, wer es war.»

Eine Stellungnahme aus Venezuela liegt bislang nicht vor. Auch unabhängige Berichte aus Venezuela über den von Trump erwähnten Vorfall gibt es nicht. Die CIA, das Weisse Haus und das Pentagon lehnten eine offizielle Stellungnahme ebenfalls ab. Namentlich nicht genannte Mitarbeiter der US-Administration bestätigten der «New York Times» allerdings, dass es einen Schlag gegen eine Einrichtung eines Drogenkartells in Venezuela gegeben habe.

Trump «Vor zwei Nächten haben wir sie ausgeschaltet»

«Ich weiss nicht, ob Sie es gelesen oder gesehen haben, sie haben eine grosse Anlage oder eine grosse Einrichtung, von der aus die Schiffe kommen», sagte Trump am Montag vor dem Treffen mit Netanjahu gegenüber Reportern.

«Und diese Anlage ist jetzt nicht mehr da».

Die USA haben in den vergangenen Monaten mehrere Boote in der Karibik angegriffen, die angeblich Drogen geschmuggelt haben sollen. Ausserdem wurden Soldaten, Kriegsschiffe, ein Flugzeugträger und ein Langstreckenbomber in die Region nahe Venezuela verlegt. Das Vorgehen begründet die US-Regierung mit dem Kampf gegen Drogenkartelle. Venezuelas Präsident Maduro sieht dahinter aber den Versuch, einen Machtwechsel im Land zu erzwingen.

Trump genehmigte verdeckte CIA-Einsätze

Bislang konzentrierte sich das US-Vorgehen vor allem auf militärische Angriffe gegen Schiffe, die nach US-Angaben zum Drogentransport genutzt wurden. Bei mehr als 20 solchen Angriffen in der Karibik und im Ostpazifik wurden bislang mehr als 100 Menschen getötet. Die Regierung Trump hat zudem eine massive Militärpräsenz in der Karibik mit mehr als 15'000 Soldaten aufgebaut.

Das Vorgehen ist auch im US-Kongress umstritten. Anfang Dezember informierten ranghohe US-Militärs Abgeordnete über einen Vorfall im September, bei dem bei einem US-Angriff elf Menschen starben. Bei einem zweiten, von Admiral Frank Bradley befohlenen Angriff waren auch Überlebende der Attacke getötet worden. Demokraten im Kongress stellten infrage, ob dieser zweite Angriff im Einklang mit dem Völkerrecht stand, weil die Schiffbrüchigen offenbar völlig wehrlos und keine Bedrohung mehr waren.

Im Oktober hatte Trump bereits öffentlich bestätigt, dass er auch verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. In den vergangenen Wochen haben US-Streitkräfte zudem mehrere Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht.

