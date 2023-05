Erdogan muss bangen: Die Wahlen am Sonntag stellen die Türkei vor einen Scheideweg. Bild: keystone

Schicksalswahl in der Türkei: Machthaber Erdogan muss um Präsidentschaft bangen

In der Türkei steht am Sonntag die «wichtigste Wahl 2023» an. Der bisherige Machthaber Recep Tayyip Erdoğan muss erstmals um die Präsidentschaft bangen. Alle Resultate und News findest du hier im Liveticker.

Am 14. Mai 2023 wählt die Türkei ein neues Parlament und den Präsidenten.

Die Urnen sind bis um 17 Uhr Schweizer Zeit geöffnet, erste Resultate werden ab 20 Uhr erwartet.

Warum es sich hierbei um «die wichtigste Wahl 2023» handelt, erfährst du hier.

So wird am Sonntag in der Türkei gewählt

Die Türkei wählt alle fünf Jahre den Präsidenten und das Parlament. Eigentlich hätten die Wahlen erst im Juni stattfinden sollen, Machthaber Erdogan hat sie jedoch in den Mai vorgezogen. Nun bestimmen 64 Millionen stimmberechtigte Türkinnen und Türken die politische Zukunft des Landes.

Damit eine Partei in das 600 Sitze grosse Parlament einziehen kann, braucht sie mindestens sieben Prozent – entweder alleine oder in einer Verbindung mit anderen Parteien. Seit 2018 sind 14 Parteien im Parlament vertreten.

Für die Präsidentschaftswahlen dürfen nur Parteien Kandidaten nominieren, die bei den letzten Wahlen mindestens 5 Prozent Wähleranteil erreicht haben. Ausserdem können auch Parteien jemanden nominieren, die mindestens 100'000 Unterschriften zur Unterstützung ihrer Nominierung gesammelt haben.

Er will Erdogan stürzen: Kemal Kilicdaroglu. Bild: keystone

Fürchten muss sich Amtsinhaber Erdogan besonders vor Heruasforderer Kemal Kilicdaroglu. In den letzten Umfragen konnte dieser nämlich stets besser abschneiden als der bisherige Präsident. (leo)