«Aufstachelung zum Aufstand»: Erneutes Impeachment gegen Trump eingeleitet

Die demokratischen Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses haben am Montag offiziell ihre Resolution veröffentlicht, in der sie den amtierenden Präsidenten Donald Trump anklagen und ein weiteres Mal die Amtsenthebung fordern, wie der Sender CNN schreibt. Die Anschuldigung lautet «Aufstachelung zum Aufstand» und bezieht sich auf seine Rolle bei den Unruhen in der vergangenen Woche im US-Kapitol.