Zahl der Toten steigt auf 11 + Heftige Kritik von Feuerwehr-Chefin + Newsom lädt Trump ein

I’m not interested in politicizing a natural disaster. pic.twitter.com/XV9j6A8Mg6 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 11, 2025

Nach heftiger Kritik an seiner Führung hat der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, den künftigen US-Präsidenten Donald Trump eingeladen, sich das Ausmass der Waldbrände in Los Angeles persönlich anzusehen., schrieb der Demokrat in einem Brief, den er auf X veröffentlichte.Trump hatte vor einigen Tagen Newsom für das Ausmass der verheerenden Feuer in der Westküstenmetropole verantwortlich gemacht. Konkret kritisierte der Republikaner über sein Online-Sprachrohr Truth Social Wassersparmassnahmen Newsoms und warf ihm vor, dass ihm die Menschen in dem US-Bundesstaat egal seien. Trump hatte in der Vergangenheit schon häufiger gegen den prominenten Gouverneur gewettert und dessen Politik als radikal bezeichnet., schrieb Newsom in dem Brief. Hunderttausende Amerikaner – die aus ihren Häusern vertrieben worden seien und Angst vor der Zukunft hätten – hätten es verdient, «dass wir alle in ihrem besten Interesse daran arbeiten, eine schnelle Erholung und einen schnellen Wiederaufbau sicherzustellen.» (sda/dpa)