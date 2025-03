Video: x/rakentitus

Fedex-Flugzeug fängt kurz nach Start Feuer – keine Verletzten

Mehr «International»

Ein Flugzeug des Kurierunternehmens Fedex fing am Samstag kurz nach dem Start Feuer. Der Jet ging im Bereich der rechten Turbine teilweise in Flammen auf.

Das Flugzeug war am Flughafen Newark Liberty International Airport in New Jersey in den USA gestartet und musste nach dem Brand dorthin zurückkehren. Ursprünglich sollte der Flug nach Indianapolis gehen.

Ursache für den Brand ist laut «NBC News» ein Vogelschlag. Nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten.

(hkl)