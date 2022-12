Schweizer Uni-Professor nach Flugzeugabsturz verstorben

Im Osten Kanadas stürzte am 14. Dezember eine Piper PA-46 ab (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Schweizer Uni-Professor nach Flugzeugabsturz in Kanada verstorben

Im Osten Kanadas ereignete sich vergangene Woche ein tragischer Flugzeugabsturz. Bei diesem ist ein 52-jähriger Zürcher Uni-Professor ums Leben gekommen, er war der Pilot der Maschine. Dies bestätigt die Royal Canadian Mounted Police.

Im Kleinflugzeug befand sich neben dem Piloten eine 45-jährige Schweizerin. Beide Personen wurden am Mittwochmorgen, 14. Dezember, mit schweren Verletzungen in den Spital gebracht. Der Pilot erlag noch am selben Tag seinen Verletzungen.

Das Endziel der Reise wäre Nuuk, die Hauptstadt von Grönland, gewesen. Einem Bericht des Bureau of Aircraft Accidents Archives zufolge hatte der Pilot am Happy Valley-Goose Bay Flughafen eine Zwischenlandung eingeplant. Das Flugzeug stürzte 5 km vor der Landebahn ab.

Laut anderen Quellen war der Uni-Professor öfter mit Kleinflugzeugen zu verschiedenen Kongressen geflogen. (jub)