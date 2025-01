Betrunkene Passagierin pöbelt in Flugzeug – Crew klebt ihr den Mund zu

Während eines Fluges nach Fidschi rastet eine Frau aus. Weil sie sich nicht beruhigen lässt, greifen schliesslich zwei Stewardessen entschlossen durch.

Simone Bischof

Zwei Flugbegleiterinnen eines Fluges der Fiji Airways haben am vergangenen Samstag einer wütenden Passagierin an Bord den Mund mit Klebeband zugeklebt. Die Szenen spielten sich ab, als der Flieger auf dem Weg von San Francisco nach Nadi auf der Hauptinsel der Fidschi-Inseln war. Im Flugzeug habe die 69-Jährige um sich geschlagen und geschrien, berichtet die Zeitung «New York Post». Dabei sei sie «berauscht» gewesen und habe verzweifelt gewirkt, erzählten Augenzeugen der australischen Nachrichtenseite «News.com.au».

Einige Fluggäste filmten die Auseinandersetzung mit ihren Handykameras und veröffentlichten die Videos in sozialen Netzwerken.

Der Ehemann möchte woanders sitzen

Die Maschine landete am Montag am Zielflughafen in Nadi. Dort wartete bereits die örtliche Polizei auf die Randaliererin und nahm sie fest. Ein Mitreisender sagte, das Flugpersonal sei «gezwungen gewesen, die keifende Frau festzuhalten und ihr den Mund zuzukleben», weil diese «rassistische und vulgäre» Äusserungen von sich gegeben habe. Der Mann schilderte weiter, dass die Situation etwa auf halber Strecke des elfstündigen Fluges eskaliert sei, als die Passagierin plötzlich laut wurde. Ihr Ehemann habe daraufhin einen Flugbegleiter gebeten, woanders sitzen zu dürfen. Das wurde ihm erlaubt.

Der Streit zwischen der Frau und der Crew habe angefangen, weil sich die Flugbegleiter geweigert hätten, ihr mitzuteilen, wo ihr Mann nun sass. Der Zeuge erklärte «News.com.au», dass die Frau «Passagiere und Besatzung durch ihr Geschrei und ihre Beschimpfungen sehr beunruhigt» habe. Sie habe die Flugbegleiter auch beschimpft und «mit Tassen nach ihnen geworfen». Einer Stewardess habe sie auf die Hände geschlagen.

Eltern halten ihren Kindern die Ohren zu

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Crew versuchte, der Frau den Mund mit Klebeband zuzukleben, als sie mit den Pöbeleien nicht aufhörte. Besonders verärgert gewesen seien viele Passagiere über die «offen rassistischen Kommentare gegenüber den fidschianischen Besatzungsmitgliedern» der Frau, erinnerte sich der Zeuge. Wegen ihrer «übermässig vulgären Sprache» hätten Eltern ihren Kindern die Ohren zugehalten.

Weil sich die Passagierin nicht beruhigte, brachte die Besatzung die Frau schliesslich gewaltsam in den hinteren Teil des Flugzeugs. Von dort habe sie ihr schlechtes Benehmen während des gesamten restlichen Fluges fortgesetzt, schilderte der Zeuge.

Die Strafe folgte prompt

In einer Erklärung teilte Fiji Airways mit, der Vorfall werde von den örtlichen Behörden untersucht. «Bei Fiji Airways hat die Sicherheit unserer Passagiere und der Besatzung höchste Priorität und wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglichem bedrohlichen Verhalten», sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft.

Ein Sprecher der fidschianischen Polizei bestätigte die Auseinandersetzung und gab an, dass die Frau «betrunken» gewesen sei und andere Passagiere belästigte. Vorübergehend befand sie sich in der Obhut der Einwanderungsbehörde.

Laut dem Nachrichtenportal «Fiji One News» stammt die Frau aus Australien und soll wegen ihres ungebührlichen Verhaltens bereits zu einer Geldstrafe von 500 Dollar verurteilt worden sein. Zudem wurde ein Ausreisestopp verhängt, der sie daran hinderte, das Land zu verlassen. Da sie die Geldstrafe inzwischen bezahlt haben soll, wurde die Ausreisesperre aufgehoben. Damit ist der Fall nun abgeschlossen, sie kann Fidschi frei verlassen.

