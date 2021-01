Einsatzkräfte finden nach Flugzeugabsturz in Indonesien Leichenteile

Gericht: Japan soll für ehemalige Sexsklavinnen zahlen

Japans Regierung soll laut der Entscheidung eines südkoreanischen Gerichts eine Entschädigungszahlung für zwölf Opfer der sexueller Versklavung durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg leisten.

In dem Zivilprozess sprach das zentrale Bezirksgericht in Seoul am Freitag jeder der koreanischen Klägerinnen 100 Millionen Won (74'500 Euro) zu. Nur noch fünf der zwölf Klägerinnen sind nach Berichten südkoreanischer Medien am Leben. Für die bereits gestorbenen Klägerinnen sollen ihre …