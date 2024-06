Video: youtube/tagesschau

Die deutsche «Tagesschau» gibt es jetzt in Einfacher Sprache

Mehr «International»

Etwa jede fünfte Person in Deutschland hat Mühe, komplexe Texte zu verstehen. Die ARD-«Tagesschau» will ihre Inhalte auch ihnen verständlich vermitteln und veröffentlicht darum von Montag bis Freitag Nachrichten in Einfacher Sprache.

Die Einfache Sprache ist eine Form der deutschen Sprache, bei der die Verständlichkeit priorisiert wird. Komplizierte Satzstrukturen und wenig bekannte Fremdwörter werden dabei vermieden. Sie ist jedoch von der Leichten Sprache zu unterscheiden, die streng geregelt ist und Texte etwa für Menschen mit einer geistigen Behinderung zugänglich machen soll.

(rbu)