Kanton Bern publiziert Internet-Beiträge in Leichter Sprache

Die Informationen des Kantons Bern im Internet werden für Menschen mit Leseschwierigkeiten einfacher verständlich. Eine neue Internetseite veröffentlicht Inhalte in Leichter Sprache.

Spezialisierte Übersetzungsbüros haben Inhalte der verschiedenen Direktionen und der Staatskanzlei in die Leichte Sprache übertragen. Prüfpersonen testeten, ob die Inhalte gut und einfach zu verstehen sind.

Der Kanton Bern nimmt Rücksicht auf Personen mit Leseschwierigkeiten. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Die Internetseite ist auf das Wesentliche reduziert. In Leichter Sprache gibt es Inhalte zu wichtigen Lebensthemen wie Gesundheit, Sicherheit, Bildung und politische Rechte.

Der Kanton Bern will das Angebot an Inhalten in Leichter Sprache laufend erweitern, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Mit dem Angebot erfüllt der Kanton den Auftrag einer grossrätlichen Kommission.

Die Leichte Sprache ist stark reglementiert. Die Worte sind geläufig, die Sätze kurz und die Schrift gross genug. Auch die Inhalte selber werden vereinfacht und auf das Wesentliche beschränkt.

Neben der Leichten Sprache gibt es auch noch die Einfache Sprache, die etwas weniger reglementiert ist und zwischen der Leichten Sprache und der Standardsprache liegt. (rbu/sda)