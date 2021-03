Dutzende Politiker vor Wahlen in Mexiko ermordet

Texas beendet Maskenpflicht – Joe Biden reagiert mit deutlichen Worten

US-Präsident Joe Biden hat die Lockerung von coronabedingten Beschränkungen in mehreren US-Bundesstaaten kritisiert. «Ich glaube, dass es ein grosser Fehler ist», sagte der Demokrat am Mittwoch im Weissen Haus mit Blick auf entsprechende Lockerungen in Texas und Mississippi.

Es werde noch bis Ende Mai dauern, bis alle Amerikaner gegen das Coronavirus geimpft werden könnten. Bis dahin sei es «entscheidend», die von der Wissenschaft empfohlenen Schutzmassnahmen zu befolgen. Das Letzte das man …