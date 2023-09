Mexikos «Aliens» mussten erneut zum Labortest antraben – das Ergebnis ist überraschend

So habe man zwar mithilfe der C14-Methode nachweisen können, dass die vorgelegten Materialproben rund 1000 Jahre alt seien. Doch Rückschlüsse auf die Herkunft dieser Proben könne man «keinesfalls» anhand dieser Analyse machen. Heisst: Das Material, aus dem die Aliens sind oder zusammengeschustert wurden, ist rund 1000 Jahre alt. Ob es aus dem All kommt, kann das Physikinstitut nicht sagen.

Diese Untersuchung beweist noch nicht, dass es sich bei den Geschöpfen um echte «Aliens» handelt. Gerade auch, weil ähnliche Untersuchungen an den gleichen Objekten zu diametralen Ergebnissen kamen. So verweist Euronews auf einen gemeinsamen Bericht der peruanischen Generalstaatsanwaltschaft sowie dem peruanischen Institut für Rechtsmedizin und Forensische Wissenschaften. Dieser Bericht besagt, dass die Figuren «kürzlich hergestellt» wurden, und zwar als ...

Um Licht ins dunkle All zu bringen, wurden die kleinen Körperchen am vergangenen Montag erneut von Ärzten in Mexiko-Stadt mehreren Labortests unterzogen, wie Euronews berichtet . Und die Ergebnisse sind (je nach Interpretation): extraterrestrisch.

Der Journalist und selbst ernannte Ufologe Jaime Maussan präsentierte bei dieser Gelegenheit zwei Mumien von angeblichen «Aliens» – so gross wie Kleinkinder, mit länglichen Köpfen und nur drei Fingern. Gebettet waren die Geschöpfe zwischen Seide in einer Holzkiste, als ob sie kurz vor ihrer Bestattung liebevoll aufgebahrt worden wären – eine Vermenschlichung vom Feinsten. Die Bilder gingen um die Welt, auch watson berichtete:

Armenien hat Aserbaidschan im Konflikt um Berg-Karabach vorgeworfen, mit «ethnischen Säuberungen» gegen die armenische Bevölkerung vorzugehen. «Die Intensität und Grausamkeit der Offensive macht deutlich, dass die Absicht darin besteht, die ethnische Säuberung der armenischen Bevölkerung von Berg-Karabach abzuschliessen», warf der armenische Aussenminister Ararat Mirzoyan der Regierung in Baku am Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York zur Lage in dem Gebiet vor.