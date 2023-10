Mindestens neun Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

«Wir erleben einen sehr schweren Tag. Im Moment laufen die Arbeiten, um die Überlebenden zu bergen, die unter den Trümmern begraben wurden», sagte der Bischof von Tampico, José Armando Álvarez Cano, in einer Videobotschaft. «Wir beten für sie.» (sda/dpa)

Zum Zeitpunkt des Unglücks feierten Medienberichten zufolge zahlreiche Menschen in der Kirche eine Taufe. Im Fernsehen war zu sehen, wie Sicherheitskräfte, Gläubige und Anwohner versuchten, Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Nach Angaben der Behörden waren Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter an dem Rettungseinsatz beteiligt.

Beim Einsturz eines Kirchendachs sind im Nordosten Mexikos mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Weitere 40 Menschen wurden verletzt, als das Dach der Kirche Santa Cruz in der Stadt Ciudad Madero zusammenbrach, wie die Sicherheitsbehörden des Bundesstaats Tamaulipas am Sonntag (Ortszeit) mitteilten.

