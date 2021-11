Drogenbande in Mexiko tötet an Kindergeburtstag fünf Erwachsene und ein Kind

Im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato sind bei zwei Angriffen von Bewaffneten mindestens elf Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder.

Bewaffnete Männer hätten das Feuer auf eine Gruppe von Menschen in einem Haus in der Gemeinde Silao eröffnet und drei Männer, zwei Frauen und ein Kind getötet, erklärte die Staatsanwaltschaft am Sonntag. Laut lokalen Medienberichten erfolgte der Angriff während eines Kindergeburtstags am Samstagabend.

In Mexiko kommt es immer wieder zu gewaltsamen Todesfällen in Zusammenhang mit Drogenbanden. Bild: shutterstock

Später am selben Abend töteten bewaffnete Männer nach Angaben der Staatsanwaltschaft fünf Mitglieder derselben Familie in der Gemeinde Apaseo el Grande, darunter ein 14-jähriges Mädchen. Ein acht Monate altes Baby wurde verletzt.

Die Gewalt in dem zentrale Bundesstaat Guanajuato hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die beiden Drogenkartelle Santa Rosa de Lima und Jalisco Nueva Generación kämpfen dort um die Kontrolle über den lukrativen Drogenhandel und den Markt für gestohlene Kraftstoffe.

Seit die Regierung in Mexiko-Stadt im Dezember 2006 einen umstrittenen militärischen Anti-Drogen-Einsatz gestartet hatte, wurden in dem Land mehr als 300'000 gewaltsame Todesfälle verzeichnet. Allein im vergangenen Jahr registrierten die Behörden mehr als 36'000 Morde. (saw/sda/afp)