Bus stürzt in Mexiko von Brücke: Zwölf Tote und 58 Verletzte

Medienberichten zufolge hatte der Fahrer auf einer Autobahn nahe der Gemeinde Chacaltianguis in der Nacht zum Dienstag die Kontrolle über den Bus verloren, so dass dieser von einer Brücke stürzte und gegen einen Pfeiler krachte. Den Berichten zufolge waren viele Minderjährige unter den Passagieren. Weitere Einzelheiten gab es zunächst nicht, die Unfallursache war unklar. (sda/dpa)

Bei einem Unfall mit einem Reisebus in Mexiko sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Weitere 58 Verletzte mussten in Krankenhäusern behandelt werden, wie die Regierung des südöstlichen Bundesstaates Veracruz auf der Plattform X mitteilte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

UN: 10'000 Zivilisten in Ukraine getötet + USA: Iran könnte Russland mit Raketen versorgen

Wie sich die indische Banditenkönigin an den Männern rächte

Portugal stillt Energiebedarf sechs Tage am Stück aus erneuerbaren Ressourcen

In Argentinien beginnt das gefährlichste Gesellschafts-Experiment der Gegenwart

«Basel–London in rund 5 Stunden»: SBB prüfen direkten Zug nach England

Warum du am Black Friday nichts kaufen solltest

Die Schweiz unterliegt in Rumänien und verpasst in der EM-Qualifikation den Gruppensieg

Huthi-Rebellen kapern «israelischen» Frachter – Video soll Landeanflug zeigen

Jemenitische Huthi-Rebellen haben am Sonntag ein Frachtschiff im Roten Meer entführt und mehrere Geiseln genommen. Jetzt wurden Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen sollen, wie die Rebellen an Bord des Autofrachters «Galaxy Leader» landen und ihn in ihre Gewalt bringen.