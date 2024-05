Neuer Streit zwischen Giorgia Meloni und Sea-Watch droht

Zwischen den Hilfsorganisationen und Rom gibt es seit vielen Jahren Streit. Salvini – früher Innenminister - musste vor Gericht schon mehrfach Niederlagen einstecken. In den vergangenen Monaten setzte die Rechtsregierung mehrfach deutsche Schiffe fest, die Flüchtlinge an Bord genommen hatten.

Zwischen Italien und privaten Hilfsorganisationen bahnt sich neuer Streit über den Umgang mit Bootsflüchtlingen im Mittelmeer an. Trotz eines Verbots der Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni setzte die Organisation Sea-Watch nach eigenen Angaben ihre Flüge zur Sichtung von Flüchtlingsbooten fort. Auf einem Video war zu sehen, wie auf der Insel Lampedusa eine kleine Privatmaschine in Richtung zentrales Mittelmeer startet, eine der wichtigsten Routen von Flüchtlingen aus Afrika nach Europa.

Louvre will die «Mona Lisa» in den Keller hängen – damit die Besucher glücklich sind

Die grosse Übersicht zeigt: So schlecht bewerten uns die Nachbarländer am ESC

Polizei räumt propalästinensisches Protestcamp an Uni in Washington

Die Polizei in der US-Hauptstadt Washington hat mit der Räumung eines propalästinensischen Protestcamps an der George Washington Universität begonnen und mehrere Demonstranten festgenommen. Die Beamten hätten sich zuvor bemüht, Methoden ohne Festnahmen anzuwenden, um die Spannungen zu deeskalieren und die Sicherheit auf dem Campus zu gewährleisten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Proteste seien aber «allmählich eskaliert», weshalb man sich für eine Räumung entschlossen habe. US-Medien zufolge wurden 33 Menschen festgenommen. Nach Angaben der Polizei hat der Protest auf dem Campus am 25. April begonnen.