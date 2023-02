Mindestens fünf Tote bei Schiffsunglück mit Migranten in der Ägäis

Infolge des Untergangs eines Flüchtlingsbootes sind am Sonntag vier Kinder und eine Frau vor der griechischen Insel Leros ums Leben gekommen.

41 Menschen seien gerettet worden, teilte die griechische Küstenwache mit. Von den Überlebenden seien zwei Erwachsene und sechs Kinder ins Krankenhaus von Leros gebracht worden. Vier dieser Kinder konnten nach Angaben der griechischen Nachrichtenagentur ANA jedoch nicht wiederbelebt werden.

Die Flüchtlinge nutzen notdürftige Boote, um Richtung Griechenland zu fahren. Bild: Kaputte Schlauchboote vor der Küste der Insel Leros. (Archiv) Bild: EPA/ANA-MPA

Unter den toten Kindern waren zwei etwa fünfjährige Jungen und ein vierjähriges Mädchen. Das erwachsene Todesopfer ist ANA zufolge um die 20 Jahre alt gewesen. Die Flüchtlinge setzten nach Behördenangaben in einem Schlauchboot aus der Türkei über. Alle Menschen an Bord kämen aus afrikanischen Ländern, berichtete ANA.

Nach weiteren möglichen Opfern des Bootsunglücks wurde am Sonntag noch gesucht, jedoch erschwerten raue See und starker Wind den drei Rettungsbooten und einem Hubschrauber den Einsatz. In der Region herrschten am Sonntag Winde der Stärke sechs. Den Notruf hatte einem Medienbericht zufolge ein Fischer abgesetzt, der zunächst die Frau tot im Meer treibend gefunden hatte. Nach Berichten von Augenzeugen waren dutzende Flüchtlinge auf dem Schlauchboot gewesen.

«Leider haben wir es wieder einmal mit unschuldigen Opfern zu tun, die ihr Leben durch das kriminelle Verhalten von Menschenhändlern verloren haben», erklärte der griechische Minister für die Handelsmarine, Yannis Plakiotakis. Das Uno-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) erklärte am Sonntag im Onlinedienst Twitter, es sei «erschütternd, dass sich Flüchtlinge in Ermangelung sicherer Wege weiterhin auf riskante Reisen begeben und ihr Leben skrupellosen Schmugglern anvertrauen».

Viele Flüchtlinge versuchen, mit nicht seetüchtigen Booten von der Türkei aus nach Griechenland und damit in die EU zu kommen. Nach UNHCR-Angaben sind im vergangenen Jahr 326 Menschen beim Versuch aus der Türkei oder anderen Ländern des östlichen Mittelmeers nach Europa überzusetzen, ertrunken oder werden vermisst. Damit hat sich die Zahl der Opfer im Vergleich zu 2021 fast verdreifacht, wie aus einer UNHCR-Statistik hervorgeht. 2021 waren demnach 115 Menschen ums Leben gekommen oder vermisst worden.

Seit 2014 kamen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 2246 Menschen, die vor Krieg und Armut in ihren Heimatländern flüchteten, im östlichen Mittelmeer ums Leben. (sda/dpa)