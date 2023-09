27 Jahre nach dem Mord an Tupac: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Tupac Shakur wurde nur 25 Jahre alt. Bild: AP Columbia Pictures

1996 wurde der berühmte US-Rapper Tupac getötet. Nun ist der Polizei von Las Vegas 27 Jahre später ein Durchbruch gelungen: Berichten zufolge haben die Behörden am Freitag einen Mann festgenommen, der in den Fall involviert sein soll. Dieser hatte 2019 bereits einmal erklärt, in dem Auto gewesen zu sein, aus welchem die tödlichen Schüsse abgefeuert wurden. Vor zwei Monaten war die Wohnung seiner Frau durchsucht worden.

Mehr folgt in Kürze ...