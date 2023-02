«De La Soul»-Rapper Trugoy the Dove ist tot

Er gehörte dem berühmten Rap-Trio De La Soul an. Nun ist Trugoy the Dove unerwartet gestorben. Er wurde 54 Jahre alt.

David Jude Jolicoeur ist tot. Bild: keystone

David Jude Jolicoeur trat seit den Achtzigerjahren unter seinem Künstlernamen Trugoy the Dove auf, feierte mit seiner Rap-Band De La Soul Erfolge. Nun machen überraschend traurige Nachrichten die Runde: Der 54-Jährige ist gestorben.

Dies bestätigt der Pressesprecher der Band, Tony Ferguson, dem US-Sender CNN. Er bezeichnet den Tod des Künstlers in dem Telefonat als «grossen Verlust». Eine Todesursache gab er nicht an. Musiker Pharell Williams trauert öffentlich um den Verstorben, hält auf Twitter fest: «Ich sende Liebe, Licht und positive Schwingungen an seine Familie, The Soul und alle, deren Leben durch seine Existenz berührt wurde.»

In den Achtzigerjahren hatte die Karriere von Jolicoeur seinen Lauf genommen, als er mit seinen Highschool-Freunden Vincent Manson alias Pasemaster Mase und Kelvin Mercer alias Posdnuos das Musiktrio De La Soul gründete. Ihr Debütalbum brachten sie 1989 auf den Markt. Zu ihren Songs zählen Hits wie «The Magic Number», «Exe Know» oder «Me Myself and I».

Die Musiker wurden für ihre Arbeit für sechs Grammy Awards nominiert, konnten 2006 einen davon einheimsen. Ihr letztes Album kam 2016 auf den Markt, geplant waren Konzerte in Grossbritannien, die am 8. April dieses Jahres starten sollten.

(t-online, CKo)