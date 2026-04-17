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Konzert von Kanye West in Polen abgesagt

FILE - In this Nov. 6, 2019, file photo, Kanye West, who changed his name to Ye in 2021, appears at the WSJ. Magazine 2019 Innovator Awards at the Museum of Modern Art in New York on Nov. 6, 2019. (Ph ...
Kanye West ist in Polen nicht wilkommen. Bild: keystone

Konzert von Kanye West in Polen abgesagt

17.04.2026, 20:1317.04.2026, 20:13

Der US-Rapper Kanye West hat in Europa eine weitere Absage kassiert. Das für den 19. Juni im schlesischen Chorzow geplante Konzert finde aus «formal-rechtlichen Gründen» nicht statt, hiess es in einer Mitteilung des Direktors auf der Webseite des dortigen Stadions. Zuvor hatte bereits die britische Regierung dem Rapper ein Einreiseverbot erteilt; ein Konzert in Frankreich sagte er nach einem drohenden Verbot selbst ab.

Polens Kulturministerin Marta Cienkowska hatte den geplanten Auftritt in Chorzow bereits als «inakzeptabel» bezeichnet. Es gehe um einen Künstler, der sich öffentlich antisemitisch äussere und Geld mit dem Verkauf von T-Shirt mit Hakenkreuzen verdiene, schrieb sie auf X. «In einem Land, das von der Geschichte des Holocaust geprägt ist, dürfen wir nicht so tun, als sei dies nur Unterhaltung.»

Kanye Omari West zählt zu den einflussreichsten und zugleich am stärksten polarisierenden Künstlern der Musikindustrie. Immer wieder fiel der 48 Jahre alte Rapper mit rassistischen und antisemitischen Aussagen auf. 2025 hatte er ein Lied mit dem Titel «Heil Hitler» veröffentlicht. Anfang des Jahres bat er schliesslich in Form einer ganzseitigen Anzeige im «Wall Street Journal» um Entschuldigung. «Ich bin weder ein Nazi noch ein Antisemit», schrieb der Ex-Mann von Kim Kardashian und führte seine früheren Äusserungen auf eine bipolare Störung zurück. (sda/dpa)

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