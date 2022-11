Takeoff von Migos in Houston erschossen

Takeoff, Mitglied der Rapgruppe Migos, ist verstorben. Laut Medienberichten soll der aus Georgia stammende Rapper bei einer Schiesserei in Houston getötet worden sein. Auslöser soll ein Würfelspiel gewesen sein, dass aus dem Ruder gelaufen war.

Fotos vom Tatort wurden in den sozialen Netzwerken geteilt. Auch auf die beiden anderen Mitglieder der Migos (Offset, der Ehemann der Rapperin Cardi B, und Quavo) wurde geschossen. Aber nur Kirshnik Khari, so sein richtiger Name, soll getroffen worden sein. Er war 28 Jahre alt.

Migos wurde 2008 gegründet und besteht aus Takeoff sowie den Cousins Offset und Quavo. Die US-amerikanische Band hatte 2013 nach der Veröffentlichung des Songs Versace einen durchschlagenden Erfolg. Dieser erreichte schnell einen Spitzenplatz in den viel beachteten "Billboard Hot 100"-Charts. (aeg)