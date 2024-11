Die Bee Gees der Sechziger: Robin Gibb, Maurice Gibb, Barry Gibb, Vince Melounay und Colin Petersen im Jahr 1967. Bild: imago

Trauer bei den Bee Gees: Zwei Musiker sterben innerhalb von vier Tagen

Nur wenige Tage nach dem Tod von Colin Petersen macht die nächste traurige Schlagzeile die Runde: Auch Dennis Bryon ist tot. Er wurde 75 Jahre alt.

Ricarda Heil / t-online

Trauer um Dennis Bryon: Der ehemalige Schlagzeuger der Bee Gees ist im Alter von 76 Jahren verstorben, wie Musiker Blue Weaver auf Facebook bekannt gab. «Ich bin momentan sprachlos. Dennis ist verstorben. Kayte, Dennis' Ehefrau, hat mich gerade angerufen und gebeten, alle Freunde und Fans zu informieren. Das war ein solcher Schock.»

Blue Weaver und Dennis Bryon spielten zusammen in der Band Armen Corner. «Dennis war mein Freund, seit wir mit 15 Jahren in unserer ersten gemeinsamen Band waren.» Seinen Facebook-Post beendete er mit den Worten: «Sein grossartiges Schlagzeugspiel wird immer lebendig bleiben ...»

Auch Colin Petersen ist tot

Berühmt wurde Dennis Bryon vor allem mit den Bee Gees. Der Band schloss sich der damals 25-Jährige 1974 an, nachdem Colin Petersen die Gruppe fünf Jahre zuvor verlassen hatte. Auch Colin Petersen ist tot. Der Schlagzeuger starb am 18. November, nur vier Tage nach Dennis Bryon.

Auf X nehmen Fans Abschied. «Die Welt hat in einer Woche zwei legendäre Schlagzeuger verloren», schrieb etwa ein User. «Ich hoffe, Robin und Maurice waren da, um dich zu begrüssen», lautet ein weiterer Kommentar.

Bee Gees – Stayin' Alive Video: YouTube/BeeGeesVEVO

Beide Musiker waren lange ein Teil der Bee Gees. Die Band wurde 1958 gegründet. Mitte der Sechzigerjahre kam Colin Petersen dazu. Nach vier Jahren stieg er aus. In den Siebzigern stiess dann Dennis Bryon dazu und wirkte an Songs wie «Stayin' Alive», «Nights on Broadway», «How Deep is Your Love», «You Should Be Dancing» und «More Than a Woman» mit.

«Das ist ein furchtbarer Schock»

Zu den Gründungsmitgliedern der Bee Gees gehörten Barry, Maurice und Robin Gibb. Von den drei Brüdern lebt heute nur noch Barry Gibb. Der nimmt auf Facebook Abschied von seinen ehemaligen Bandkollegen. «Letzte Woche habe ich zwei der besten Schlagzeuger verloren, die ich je gekannt habe: Dennis Bryon und Colin Petersen. Das ist ein furchtbarer Schock.» Er sende all seine Gebete an ihre Familien.

«Ich werde sie beide sehr vermissen. Ich stelle mir vor, dass im Himmel eine gigantische Jam-Session stattfindet, bei der die rhythmischen Talente von Colin und Dennis gebraucht werden», schreibt Barry Gibb weiter. «Ich bin mir sicher, dass alle meine Brüder darauf warten, dass ihr beide bei der Jam-Session mitmacht. Ich weiss, dass es fantastisch sein wird, ich kann es schon hören.» Seinen Beitrag beendet er mit den Worten: «Ich liebe euch beide.»

Robin Gibb verstarb am 20. Mai 2012 mit 62 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. Nur wenige Wochen zuvor hatte er publik gemacht, geheilt zu sein. Bereits neun Jahre zuvor starb sein Bruder Maurice – mit 52 Jahren, an den Folgen einer Darmoperation. Barry Gibb ist heute 78 Jahre alt.

