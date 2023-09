Sänger Gary Wright ist tot

Trauer um Gary Wright: Der «Dream Weaver»-Sänger ist verstorben. Seinem Tod soll ein langer Krankheitskampf vorausgegangen sein.

Gary Wright: Der Sänger verstarb im Alter von 80 Jahren. Bild: Archive Photos/getty images

Mit seinen Songs «Dream Weaver» und «Love Is Alive» wurde er berühmt. Doch nun ist Gary Wright im Alter von 80 Jahren in seinem Zuhause in Kalifornien verstorben.

Der Musiker kämpfte bereits seit Längerem mit einer schweren Krankheit: Bei ihm wurde Parkinson sowie die Lewy-Körperchen-Demenz diagnostiziert, bei der es zu Gedächtnis- und Bewegungsstörung sowie zu Schwankungen der geistigen Fähigkeiten und der Wachheit im Tagesverlauf kommt. Bereits im letzten Jahr hatte sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, wie sein Sohn Justin dem «Guardian» bestätigte. Zuletzt hatte Gary Wright Probleme zu sprechen oder sich zu bewegen.

Wright, der vor allem durch seine Hits «Dream Weaver» und «Love Is Alive» bekannt wurde, die beide Platz 2 der Billboard Hot 100 Singles erreichten, war auch als Komponist und Produzent tätig. Während seiner musikalischen Laufbahn arbeitete er unter anderem mit dem Beatles-Musiker George Harrison zusammen, zwischen ihnen entwickelte sich auch eine Freundschaft.

Gary Wright war auch für seinen Hang zur Spiritualität bekannt. Bild: Redferns/getty images

Erste Karriereschritte als Kinderdarsteller

Bereits als Kind machte Gary Wright als Kinderdarsteller in Fernseh- und Radiowerbungen auf sich aufmerksam. Seine musikalische Karriere startete er in Schulbands; da ihm dies auf Dauer jedoch als zu unsicher erschien, liess er sich in den USA und in Westdeutschland zum Arzt ausbilden. Trotz seiner medizinischen Karriere fand er 1967 als Sänger der britischen Bluesrockband Spooky Tooth wieder zur Musik und startete 1970 seine Solokarriere.

Mit seinem Album «The Dream Weaver» gelang ihm 1975 der Durchbruch. Zwischen 1980 und 1990 änderte Wright seine Prioritäten und wollte vor allem für seine Familie da sein. Sein musikalischer Einfluss blieb bestehen, Musiker wie Jay-Z und Eminem verwendeten Samples aus seiner Musik in ihren Stücken. In den Jahren 2008, 2010 und 2011 ging Wright mit Ringo Starrs All Starr Band auf Tournee.

