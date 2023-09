Rolling Stones verkünden neues Album – aber das hast du als wahrer Fan ja schon gecheckt

Rock-n-rollen also weiter: die Rolling Stones. Bild: keystone

Auch wenn drei verbleibenden Mitglieder der Rolling Stones schon mitten in ihren 70ern und 80ern sind, sind sie noch lange nicht müde vom Musik machen. Fast zwei Jahrzehnte nach ihrem letzten Studioalbum «A Bigger Bang» von 2005 bringen sie nun ein weiteres Album mit neuen Songs heraus.

In einem exklusiven Youtube-Livestream mit Jimmy Fallon wollen Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood diesen Mittwoch über ihr neues Album und die nächste Ära der Band sprechen. Gesendet wird passenderweise aus dem Londoner Stadtteil Hackney – das Album soll «Hackney Diamonds» heissen.

Wahre Rolling Stones Fans haben schon vor einiger Zeit bemerken können, dass etwas im Busch ist. In der britischen Zeitung «Hackney Gazette» hat die Band eine kryptische Anzeige schalten lassen, mit lauter Anspielungen auf alte Songs. «Our friendly staff promises you satisfaction. When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows», hiess es darin. Und auch auf Instagram gibt es jede Menge Hinweise darauf, dass ein neues Album bevorsteht. Es gibt sogar einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues Lied «Don’t Get Angry With Me».

Auf dem neuen Album werden die letzten Aufnahmen vom 2021 verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts zu hören sein. Und auch Steve Jordan, der Watts bei Liveauftritten seither ersetzt hat, ist darauf zu hören. Es könnte ausserdem sein, dass Paul McCartney bei einem Song den Bass spielt.

Wann das Album genau herauskommen wird, gibt die Band im Livestream am Mittwoch bekannt. (anb)