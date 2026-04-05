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Naher Osten

Gaza: Kinder aus dem Gazastreifen spielen den Tod von Märtyrer nach

Kinder im Gazastreifen spielen Beerdigung nach

05.04.2026, 12:1705.04.2026, 12:17

Ein palästinensischer Influencer filmt Kinder im Gazastreifen beim Spielen auf der sandbedeckten Strasse. Die vier kleinen Kinder spielen jedoch etwas anderes, als man erwarten würde.

Video: watson/nina bürge

Laut dem Influencer spielen die Kinder den Tod eines Märtyrers nach. Dabei legten sie eine Puppe aus Stoff auf eine kleine Trage. Sie hoben diese hoch, hüpfen damit und tragen sie einige Meter weiter an eine Hauswand. Dies soll die Beerdigung des Märtyrers darstellen und das Tragen der Person zu seinem Grab.

Die Art und Weise, so zu spielen, soll den Alltag der Kinder widerspiegeln. Solche Momente und Beerdigungen seien zur Normalität geworden, wie die arabische Newsplattform «Al Jazeera» berichtet.

Der Influencer, der das Video veröffentlichte, ist unter dem Namen «Ghaith Of Gaza» bekannt. Auf seinem Instagram- und Youtube-Account postet er Geschichten der Einwohner und vor allem der Kinder von Gaza. Laut eigenen Angaben ist er ein palästinensischer Flüchtling, der in Gaza lebt. Er wolle die Realität der Vertreibung von Menschen aufzeigen, die sein Leben prägten. Dabei wolle er die Geschichten der dortigen Menschen erzählen und ihnen irgendwie zu helfen versuchen.

epa12799635 Displaced Palestinian people gather between makeshift tents to break their fast with an iftar meal together during the holy fasting month of Ramadan in the west of Gaza, 06 March 2026. Mus ...
Zelte wurden zum neuen Zuhause der Einwohner von Gaza.Bild: keystone

Seine Familie sei während des Palästinakriegs aus der israelischen Stadt Tel Aviv geflüchtet. In diesem Krieg wurden Palästinenser aus Israel vertrieben. Grund dafür war unter anderem der Konflikt um die Grenzen und wo sie durchführten.

Im Gazastreifen leben aktuell rund eine Million Kinder. Viele davon sind vom vergangenen Konflikt und der Gewalt stark traumatisiert. Laut «Unicef» wurden bei dem zweijährigen Konflikt rund 64'000 Kinder getötet oder schwer verletzt. (nib)

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000205.b323127d@apple
05.04.2026 14:41registriert Februar 2026
Ich kam 95 als Flüchtling in die Schweiz damals als der Bosnien kriegt tobte. Nach denn 2000 jahren hab wir alls Kinder BAM BAM gespielt, einen Stock suchen und sich gegenseitig erschiessen denke das war eine art Trauma bewältigung.
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Joe Smith
05.04.2026 12:54registriert November 2017
«Palästinakrieg … Grund dafür war unter anderem der Konflikt um die Grenzen und wo sie durchführten.»
Das ist doch sehr, sehr, sehr verkürzt und beschönigt.
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Randy Orton
05.04.2026 13:17registriert April 2016
„Grund dafür war unter anderem der Konflikt um die Grenzen und wo sie durchführten.“ - ehm nein. Grund war, dass die Palästinenser die2 Staatenlösung nicht akzeptiert haben (Israel schon) und sich entschieden haben mit 5 arabischen Ländern (Syrien, Irak, Libanon, Jordanien und Ägypten) zusammen Israel am Tag der Gründung anzugreiffen mit dem Ziel, den Staat Israel und die Juden zu vernichten.
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