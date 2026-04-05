Kinder im Gazastreifen spielen Beerdigung nach

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Ein palästinensischer Influencer filmt Kinder im Gazastreifen beim Spielen auf der sandbedeckten Strasse. Die vier kleinen Kinder spielen jedoch etwas anderes, als man erwarten würde.

Video: watson/nina bürge

Laut dem Influencer spielen die Kinder den Tod eines Märtyrers nach. Dabei legten sie eine Puppe aus Stoff auf eine kleine Trage. Sie hoben diese hoch, hüpfen damit und tragen sie einige Meter weiter an eine Hauswand. Dies soll die Beerdigung des Märtyrers darstellen und das Tragen der Person zu seinem Grab.

Die Art und Weise, so zu spielen, soll den Alltag der Kinder widerspiegeln. Solche Momente und Beerdigungen seien zur Normalität geworden, wie die arabische Newsplattform «Al Jazeera» berichtet.

Der Influencer, der das Video veröffentlichte, ist unter dem Namen «Ghaith Of Gaza» bekannt. Auf seinem Instagram- und Youtube-Account postet er Geschichten der Einwohner und vor allem der Kinder von Gaza. Laut eigenen Angaben ist er ein palästinensischer Flüchtling, der in Gaza lebt. Er wolle die Realität der Vertreibung von Menschen aufzeigen, die sein Leben prägten. Dabei wolle er die Geschichten der dortigen Menschen erzählen und ihnen irgendwie zu helfen versuchen.



Zelte wurden zum neuen Zuhause der Einwohner von Gaza. Bild: keystone

Seine Familie sei während des Palästinakriegs aus der israelischen Stadt Tel Aviv geflüchtet. In diesem Krieg wurden Palästinenser aus Israel vertrieben. Grund dafür war unter anderem der Konflikt um die Grenzen und wo sie durchführten.

Im Gazastreifen leben aktuell rund eine Million Kinder. Viele davon sind vom vergangenen Konflikt und der Gewalt stark traumatisiert. Laut «Unicef» wurden bei dem zweijährigen Konflikt rund 64'000 Kinder getötet oder schwer verletzt. (nib)