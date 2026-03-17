Dubai galt einst als der sichere Hafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bild: keystone

Nach Angriff auf Dubai: Superreiche investieren jetzt in der Schweiz

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Die Sicherheit in Dubai war einer der Gründe, dass viele Superreiche in die Grossstadt auswanderten. Diese Sicherheit wurde aber Anfang März heftig erschüttert, als die Grossstadt in den Iran-Krieg verwickelt wurde. Das hat dazu geführt, dass vermögende Menschen ihr Geld nicht mehr in Dubai anlegen – sondern bei uns in der Schweiz.

Wie Reuters berichtet, planen Superreiche, ihre Vermögenswerte aus der Golfregion in die Schweiz zu verlagern. So zeigten sich Finanzberater und Banker im Interview mit der Nachrichtenagentur optimistisch, dass die Schweiz nach dem iranischen Angriff mehr Kapital aus dem Nahen Osten anziehen werde.

«Der Schweiz könnten mehrere Dutzend Milliarden Dollar zufliessen»

Das, obwohl die Schweiz zunehmend mit Wettbewerb durch Finanzzentren im Nahen Osten und in Asien konfrontiert ist. «Aufgrund der jüngsten Ereignisse gehen wir davon aus, dass Vermögenswerte aus dem Nahen Osten zunehmend in der Schweiz verbucht werden», sagt dazu Patrik Spiller, Leiter des Vermögensmanagements bei der Unternehmensberatung Deloitte Schweiz, gegenüber Reuters. So geniesst die Schweiz einen Ruf als «sicheren Hafen».

Bis man von diesem Shift aber wirklich etwas spürt, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern. So spricht Spiller von «Wochen oder Monate», bis sich die Zuflüsse bemerkbar machen. Das Warten würde sich aber lohnen, so könnten der Schweiz «mehrere Dutzend Milliarden Dollar» aus der Region zufliessen.

Wie schnell und wie viel Geld fliessen wird, ist aber noch nicht festzumachen. So würde dies sehr stark davon abhängen, wie sich der Krieg entwickelt und wie lange er dauert.

(sav)