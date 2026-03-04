recht sonnig
Spaniens Regierungschef kontert Trump: «Nein zum Krieg»

epa12793664 A handout screen grab taken from a video and made available by the Moncloa Presidential Palace shows Spanish Prime Minister Pedro Sanchez speaking during an institutional statement at the ...
Pedro Sanchez sagt im spanischen Fernsehen «Nein zum Krieg».Bild: keystone

Spaniens Regierungschef kontert Trump: «Nein zum Krieg»

04.03.2026, 11:1304.03.2026, 11:13

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat mit einem «Nein zum Krieg» auf die Kritik von US-Präsident Donald Trump an dem Widerstand des europäischen Nato-Landes gegen den israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran reagiert.

In einer TV-Ansprache forderte er die USA, Israel und den Iran erneut zu einer sofortigen Einstellung der gegenseitigen Angriffe auf. Die Gewalt müsse enden, «bevor es zu spät ist», sagte Sánchez.

Es sei «naiv zu glauben, dass blinder und unterwürfiger Gehorsam Führung bedeutet», warnte Sánchez im Hinblick auf Drohungen Trumps. Es gehe um die Achtung des Völkerrechts, «das uns alle, insbesondere die Zivilbevölkerung, schützt.» Zu glauben, die Welt könne ihre Probleme nur mit Bomben lösen, sei ein Irrtum.

Trump: «Sie waren unfreundlich»

Trump hatte bei einem Treffen mit dem deutschen Kanzler Friedrich Merz Kritik an den Regierungen von Spanien und dem Vereinigten Königreich geübt. «Einige europäische Länder wie Spanien haben sich schrecklich verhalten», sagte Trump im Weissen Haus mit Blick auf die US-Angriffe auf den Iran. «Spanien hat tatsächlich gesagt, dass wir ihre Stützpunkte nicht nutzen dürfen.»

Trump sagte, niemand könne den USA vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen hätten. Wenn die USA wollten, könnten sie Spaniens Stützpunkte auch ohne Erlaubnis nutzen. «Sie waren unfreundlich», sagte Trump. Und deshalb habe er seinen Finanzminister Scott Bessent angewiesen, «alle Deals» mit Madrid einzustellen. Welche Abkommen Trump meinte, blieb zunächst unklar.

Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles hatte am Montag bestätigt, dass keine der auf den spanischen Militärbasen Morón und Rota stationierten US-Einheiten an den Angriffen auf den Iran beteiligt war. Diese Basen dürften nur im Rahmen des Völkerrechts genutzt werden, betonte Robles. Spanien hatte Trump auch verärgert, weil es als einziges der europäischen Nato-Länder seine Verteidigungsausgaben nicht auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen will, wie von den USA gefordert. (pre/sda)

Mehr zum Thema:
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 20
Iran-Krieg in Bildern

USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
quelle: keystone
Passagiere kehren zurück aus Abu Dhabi
Video: ch media
Die beliebtesten Kommentare
avatar
DanielK
04.03.2026 11:27registriert Oktober 2020
Endlich ein europäischer Regierungschef, welcher DT nicht in den Hintern kriecht. Ich glaube, ich wechsle die Staatsbürgerschaft. Es ist ja zum fremdschämen, was sonst in Europa abgeht.
11014
Melden
Zum Kommentar
avatar
Fakten_Checker
04.03.2026 11:15registriert September 2025
Danke Spanien.
9012
Melden
Zum Kommentar
avatar
MetalUpYour
04.03.2026 11:19registriert August 2016
Spanien ist ein souveräner Staat. Es ist wirklich Zeit, Trump vor Augen zu führen, dass er zwar innerhalb der USA (leider relativ unbehelligt) eine Diktatur aufziehen kann, dass er aber nicht der ganzen Welt diktieren kann, wie sie sich zu verhalten hat.

Zeit sich dem Erpresser zu widersetzen, auch wenn uns das einiges Kosten wird!
8911
Melden
Zum Kommentar
