Keine GPS-Daten, dafür Vitalwerte «im grünen Bereich» – es gibt kaum Informationen über Wal Timmys Verbleib. Bild: DPA

Wo ist Timmy? Tracker sendet Vitaldaten – Schwimmrichtung bleibt ein Rätsel

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Am Tag nach Timmys Freilassung in die Nordsee fehlt vom Buckelwal jede Spur. Der angebrachte Peilsender, der die Reise des Wals tracken sollte, soll defekt sein, wie die Bild schreibt. Ein Techniker aus den USA versuche derzeit, das Problem zu beheben.

Das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern hatte zuvor kritisiert, dass noch keine Daten des Peilsenders übermittelt worden waren trotz entsprechender Abmachung mit der privaten Rettungsinitiative. In welche Richtung der Wal schwimmt, könne zurzeit nicht festgestellt werden, hiess es danach vonseiten des Rettungsteams ohne weitere Angabe von Gründen.

Finanzierte Timmys Rettung mit: die Millionärin Karin Walter-Mommert. Bild: imago sportfotodienst

Am Sonntag wurde nun bekannt: Der Tracker sendet Timmys Vitalwerte, wenn dieser sich an der Luft befindet. Das sagte eine der Gönnerinnen der Rettungsaktion, Karin Walter-Mommert, gegenüber der «Bild»-Zeitung. Es sei alles «im grünen Bereich». Und weiter:

«Wenn das die nächsten 14 Tage so weitergeht, sind wir glücklich.» Karin Walter-Mommert

Denn die ersten zwei Wochen gelten als die kritische Phase. Danach stünden die Chancen für Timmys Überleben gut. Der Gesundheitszustand des Wals hatte sich infolge der Strandung und der Rettungsaktion zunehmend verschlechtert.

(hah)