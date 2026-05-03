wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Buckelwal Timmy: Peilsender defekt, aber Vitalwerte geben Hoffnung

KEYPIX - 29.04.2026, Schleswig-Holstein, Fehmarn: Der Wal liegt am Mittwochmorgen in einem gefluteten Lastschiff kurz vor der d
Keine GPS-Daten, dafür Vitalwerte «im grünen Bereich» – es gibt kaum Informationen über Wal Timmys Verbleib.Bild: DPA

Wo ist Timmy? Tracker sendet Vitaldaten – Schwimmrichtung bleibt ein Rätsel

03.05.2026, 12:4103.05.2026, 12:55

Am Tag nach Timmys Freilassung in die Nordsee fehlt vom Buckelwal jede Spur. Der angebrachte Peilsender, der die Reise des Wals tracken sollte, soll defekt sein, wie die Bild schreibt. Ein Techniker aus den USA versuche derzeit, das Problem zu beheben.

Das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern hatte zuvor kritisiert, dass noch keine Daten des Peilsenders übermittelt worden waren trotz entsprechender Abmachung mit der privaten Rettungsinitiative. In welche Richtung der Wal schwimmt, könne zurzeit nicht festgestellt werden, hiess es danach vonseiten des Rettungsteams ohne weitere Angabe von Gründen.

28.07.2017, Berlin, Deutschland, GER - Siegerehrung: Honesty Newport (3) mit Michael Nimczyk gewinnt den 4.Vorlauf zum Deutschen Stuten-Derby. (Honesty Newport, Michael Nimczyk, Vorlauf, Deutschen Stu ...
Finanzierte Timmys Rettung mit: die Millionärin Karin Walter-Mommert.Bild: imago sportfotodienst

Am Sonntag wurde nun bekannt: Der Tracker sendet Timmys Vitalwerte, wenn dieser sich an der Luft befindet. Das sagte eine der Gönnerinnen der Rettungsaktion, Karin Walter-Mommert, gegenüber der «Bild»-Zeitung. Es sei alles «im grünen Bereich». Und weiter:

«Wenn das die nächsten 14 Tage so weitergeht, sind wir glücklich.»
Karin Walter-Mommert

Denn die ersten zwei Wochen gelten als die kritische Phase. Danach stünden die Chancen für Timmys Überleben gut. Der Gesundheitszustand des Wals hatte sich infolge der Strandung und der Rettungsaktion zunehmend verschlechtert.

(hah)

Mehr:

Freilassung auf eigene Faust? Jetzt gehen die «Retter» auf die Schiffs-Crew los
Video: watson/nina bürge
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet
1 / 23
Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet

Buckelwal Timmy hat mehrere Wochen Deutschland und die Welt bewegt.
quelle: dpa / philip dulian
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zoo-Direktor Severin Dressen zu Wal Timmy
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Vulkan Mayon auf Philippinen bricht erneut aus
Auf den Philippinen ist der Vulkan Mayon ausgebrochen und hat seine Umgebung mit dicker Asche bedeckt.
Insgesamt seien seit Samstag 52 Dörfer rund um den Vulkan davon betroffen, berichtete die Agentur PNA unter Berufung auf die Behörden. Erste Lavaströme flossen bergab.
Zur Story