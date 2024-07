Video: watson/X

Touristen wandern durch Yellowstone-Nationalpark – plötzlich explodiert der Boden

Touristen spazieren durch eines der Naturphänomene Nordamerikas. Dann kommt es zu einer Explosion, Trümmerteile fliegen umher. Die Menschen flüchten in Panik.

Christoph Cöln / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Im Yellowstone Nationalpark in den USA ist es am Dienstag zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Als eine Gruppe Touristen im sogenannten Biscuit Basin, einer für ihre natürlichen Pools und Geysire bekannte Naturlandschaft im US-Bundesstaat Wyoming, wandern ging, kam es plötzlich zu einer gewaltigen Explosion. Das zeigen Videoaufnahmen, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden.

Die Rundwege wurde durch die Eruption arg in Mitleidenschaft gezogen. Bild: keystone

Die Touristen gingen gerade offenbar über den einen Kilometer langen Basin Trail, eine Holzkonstruktion, die durch die Sehenswürdigkeit führt, als der Untergrund aufbrach und eine riesige Wasserfontäne emporschoss. Grosse Teile des Stegs wurden dabei zerstört. Auf Bildern ist zu sehen, wie Holztrümmer durch die Luft schleudern.

Eine Touristin berichtete bei Facebook davon, dass ihre Familie sich gerade noch vor der Explosion in Sicherheit bringen konnte. Ihre Mutter wurde demnach von Teilen der Holzkonstruktion getroffen, kam aber ohne Verletzungen davon. «Unglaublich, wir sind froh, noch am Leben zu sein», schrieb Vlada March.

Geologen: Phänomen der hydrothermischen Explosion

Wenig später wurde der bei Touristen beliebte Yellowstone Nationalpark in diesem Bereich gesperrt, die Parkverwaltung bestätigte den Vorfall. Laut US-Geologen handelte es bei dem Vorfall um eine hydrothermische Explosion. Diese ereignet sich, wenn unter der Erde befindliches heisses Wasser sich rasch in Wasserdampf umwandelt und der Druck unter der Erdoberfläche schliesslich so gross wird, dass es zur Explosion kommt.

Im April 2024 war es bereits an einer anderen Stelle des Parks zu einer ähnlichen Explosion gekommen. «Hydrothermale Explosionen, wie die, die wir heute gesehen haben, sind kein Zeichen zunehmender vulkanischer Tätigkeit oder Eruptionen, und sie sind auch nicht durch Magma verursacht worden, die an die Oberfläche drängt», schreit die Vereinigung der US-Geologen auf ihrer Seite.

Das heisse Wasser unter der Erde kommt vom unterirdischen Yellowstone Vulkan, der sich im Upper Geysir Basin befindet. Nur an vier anderen Orten der Erde existiert das Naturphänomen, darunter in Russland, Chile, Neuseeland und Island. Gespeist wird das unterirdische System von Regenwasser, das dann viele Kilometer unter der Erde durch den Vulkan erhitzt wird und zur Oberfläche drängt. Üblicherweise entweicht der dabei entstehende Druck durch kleinere Brüche der Erdoberfläche, diese sind dann als Geysire zu sehen.

Verwendete Quellen: