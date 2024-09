Deutsche stirbt nach Hai-Angriff südlich der Kanaren

Den Berichten zufolge war die Deutsche im Atlantik in einem britischen Katamaran unterwegs, als sie am Montag gut 500 Kilometer südlich der Kanaren vor der Küste der Westsahara ins Wasser sprang und vom Hai angegriffen wurde. Sie habe dabei ein Bein verloren. In der Nacht zum Dienstag sei sie ins Universitätskrankenhaus Doctor Negrín in Las Palmas auf der Kanareninsel Gran Canaria eingeliefert worden. Dort hätten die Ärzte allerdings nur noch ihren Tod feststellen können, hiess es.

Wie es Trump mit Hollywood-Methoden versucht (und dabei scheitert)

Ende August wird in Canton, Ohio, einer Vorstadt von Cleveland, eine Amerikanerin festgenommen, weil sie mutmasslich eine Katze getötet hat. Das Video ihrer Verhaftung, aufgenommen von einer Bodycam eines Polizisten, findet den Weg in die sozialen Medien. Dort wird aus der Amerikanerin schnell eine illegale Einwanderin aus Haiti. Und weil die Geschichte sonst nicht aufgeht, hat sie sich plötzlich in Springfield zugetragen – einer Vorstadt von Cincinnati, 250 Kilometer weiter südwestlich, ebenfalls in Ohio. Warum Springfield? Dort leben 10’000 bis 15’000 Menschen aus Haiti. Sie kamen in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen eines US-Flüchtlingsprogramms dorthin – also legal.