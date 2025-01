Indonesischer Vulkan Ibu ausgebrochen

Inferno in Kalifornien: 5 Gründe, die die Feuer begünstigen

Der Ibu ist einer der aktivsten Vulkane Indonesiens, im vergangenen Jahr war er mehr als 2000 Mal ausgebrochen. Am Samstag wurde zwar keine Evakuierungsanordnung herausgegeben, doch Besucher und Dorfbewohner wurden aufgefordert, das Gebiet im Umkreis von vier bis 5,5 Kilometern um den Vulkan zu verlassen. Die Behörden riefen die Menschen zudem dazu auf, im Fall von Ascheregen Gesichtsmasken und Schutzbrillen zu tragen.

Im Osten Indonesiens ist am Samstag der Vulkan Ibu ausgebrochen und hat Lava und eine rund vier Kilometer hohe Aschewolke ausgespuckt. Die Lava sei zwei Kilometer von der Ausbruchsstelle entfernt gesichtet worden, teilte die Vulkanologiebehörde des Landes mit.

