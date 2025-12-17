Demokratie gerettet? Warner lehnt Übernahmeangebot von Paramount ab

In der Übernahmeschlacht um den US-Film- und Medienkonzern Warner Bros Discovery (WBD) scheint sich der Streamingdienst Netflix gegen Paramount Skydance durchzusetzen. WBD lehnte am Mittwoch ein Angebot von Paramount ab, wie das Unternehmen mitteilte.

Damit stehen die Chancen für eine Übernahme des Hollywood-Giganten und CNN-Eigentümers durch Netflix wieder deutlich besser. Netflix hatte vor knapp zwei Wochen bereits die geplante Übernahme von Warner Bros Discovery für fast 83 Milliarden Dollar bekanntgegeben. Paramount Skydance legte daraufhin ein feindliches Angebot für WBD über 108 Milliarden Dollar vor.

Das Angebot von Paramount sei allerdings «nicht im Interesse von WBD», erklärte das Unternehmen nun und empfahl seinen Aktionären, das Angebot von Netflix zu bevorzugen.

Der Bieterkampf hat auch eine politische Komponente: Während Netflix der Demokratischen Partei nahe steht, ist Paramount-Chef David Ellison der Sohn von Larry Ellison, einem Verbündeten von US-Präsident Donald Trump. Trump hatte die Übernahmepläne von Netflix bereits infrage gestellt und dies mit dem «sehr grossen Marktanteil» des Streaminganbieters begründet. Zudem pocht Trump darauf, dass der Fernsehsender CNN, den er in der Vergangenheit wiederholt scharf kritisiert hatte, verkauft wird.

Die trumpkritische CNN wäre bei einem Deal mit Paramount mit CBS fusioniert worden, ein deutlicher Angriff auf die amerikanische Medienvielfalt und die Demokratie.

Kurz vor der Entscheidung gegen Paramount hatte sich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner aus dem Wettstreit zurückgezogen. Er hatte mit seinem Unternehmen Affinity Paramount mit 200 Millionen Dollar gegen Netflix unterstützt.

