Nach Explosion von Wohnhaus in Den Haag: Bereits vier Verdächtige festgenommen

Nach der verheerenden Explosion bei einem Wohnhaus in Den Haag mit sechs Toten verdichten sich die Hinweise, dass es sich dabei um ein Verbrechen handelte. Die Polizei nahm einen vierten Verdächtigen fest.

Er sei möglicherweise an der Explosion beteiligt gewesen, teilte die Polizei in Den Haag mit. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Am Montag waren bereits drei weitere Männer festgenommen worden.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf ein Geschäft für Brautmode im Erdgeschoss des Wohnhauses. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Hinweise, dass das Geschäft Ziel eines Anschlages gewesen war. Nach einem TV-Aufruf hatte das Ermittlerteam etwa 200 Tipps von der Bevölkerung erhalten.

Sechs Menschen tot, vier verletzt

Am vergangenen Samstag waren nach zwei Explosionen ein dreistöckiges Gebäude und angrenzende Wohnungen zerstört worden. Sechs Menschen wurden tot aus den Trümmern geborgen, vier wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Bereits kurz nach der Katastrophe hatte die Staatsanwaltschaft erklärt, dass es Hinweise auf ein Verbrechen gebe. Kurz nach der Tat hatte sich auch ein Auto mit grosser Geschwindigkeit von dem Ort entfernt. Ob dieser Wagen inzwischen gefunden wurde, teilte die Polizei nicht mit. (sda/dpa)