Nordkorea feuert laut Südkorea nicht identifizierte Geschosse ab

In den vergangenen Monaten hatte Nordkorea mehrfach Waffentests vorgenommen und dabei auch ballistische Raketen getestet. Tests mit solchen Raketen sind dem Land durch UN-Resolutionen untersagt.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs zunächst nicht identifizierte Geschosse ins Meer abgefeuert. Diese seien in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab am Donnerstag mit. Zunächst war unklar, um wie viele es sich handelte und wie weit sie flogen.

Portugals Regierungskabinett erstmals mit Frauen-Mehrheit

Portugals Ministerpräsident António Costa hat nach seinem Wahltriumph im Januar seine neue Regierungsmannschaft vorgestellt. Mehr als die Hälfte der Mitglieder des neuen Kabinetts (9 von insgesamt 17) seien Frauen, hob die linksgerichtete Regierung in ihrem Kommuniqué am Mittwochabend hervor. Diese Frauen-Mehrheit sei ein Novum in Portugal, hiess es.