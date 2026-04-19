bedeckt10°
DE | FR
burger
International
Nordkorea

Laut Südkorea: Nordkorea testet erneut Raketen

Laut Südkorea: Nordkorea testet erneut Raketen

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen getestet.
19.04.2026, 06:0219.04.2026, 06:02

Die Geschosse seien in östliche Richtung abgefeuert worden und hätten eine Flugdistanz von rund 140 Kilometern erreicht, gab das südkoreanische Militär laut Nachrichtenagentur Yonhap bekannt.

epaselect epa12888079 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows a test-fire of strategic cruise missiles and anti-warship missiles from the destroyer Choe Hyon in ...
Ein von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenegentur KCNA veröffentlichtes Bild.Bild: keystone

Auch das japanische Verteidigungsministerium in Tokio meldete den Start mehrerer mutmasslich ballistischer Rakete durch Nordkorea. Diese seien nahe der Ostküste des Landes abgefeuert worden.

Das Land hatte erst am 8. April nach dem Start mehrerer Kurzstreckenraketen einen ballistischen Flugkörper abgefeuert. Nordkorea ist es gemäss mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. Südkoreas Präsidentenamt verurteilte den Raketenstart und forderte ein sofortiges Ende sämtlicher Provokationen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Shirin David teilt in Song gegen Merz und Gottschalk aus
Die deutsche Rapperin Shirin David teilt in ihrem neuen Song gegen Deutschlands Kanzler Friedrich Merz und den TV-Moderator Thomas Gottschalk aus.
Zur Story