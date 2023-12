Kim Jong Un ordnet verstärkte Kriegsvorbereitungen an

Bei der mehrtägigen Parteisitzung in Pjöngjang, die am Dienstag begonnen hatte, geht es auch um die sicherheitspolitischen Ziele der selbst ernannten Atommacht für das nächste Jahr. Kim hatte bereits bei einem Treffen der zentralen Militärkommission der Partei im August angeordnet, die Kriegsvorbereitungen müssten offensiv vorangetrieben werden. Die damaligen Beschlüsse wurden auch als eine Reaktion auf die stärkere militärische Zusammenarbeit Südkoreas mit den USA gesehen. Beide Länder versteht Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterliegt, als seine wichtigsten Feinde.

Die «befreiten» Städte: Was Russland mit Trümmern will

Saras Geschichte zeigt, was in der Schweiz in puncto Familie alles falsch läuft

Auto fährt in Menschenmenge in England: Ein Toter und Verletzte

Bei Unruhen in der englischen Stadt Sheffield ist ein 46 Jahre alter Mann getötet worden, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Das teilte die Polizei in der Grafschaft South Yorkshire am Mittwochabend mit. Eine weitere Person wurde den Angaben zufolge in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt.