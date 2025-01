Kim Jong-un wittert Morgenluft. Bild: keystone

Nordkoreas Machthaber Kim möchte Nukleararsenal ausbauen

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat eine Anlage zur Herstellung von Nuklearmaterial inspiziert und dazu aufgerufen, die nuklearen Fähigkeiten des Landes auszubauen.

Die Sicherheitslage mache es «unabdingbar», den atomaren Schutzschild des Landes beständig zu verstärken, wird Kim von Nordkoreas staatlicher Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Genaue Angaben zur Örtlichkeit sowie der Zeitpunkt des Inspektionsbesuchs gehen aus dem Bericht nicht hervor.

Am Dienstag (Ortszeit) bestätigte erstmals ein Regierungsvertreter Washingtons, dass US-Präsident Donald Trump auch während seiner zweiten Amtszeit an dem Ziel festhalten werde, Nordkorea vollständig nuklear abrüsten zu wollen. «Präsident Trump wird die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas anstreben, so wie er es auch in seiner ersten Amtszeit getan hat», zitiert Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap Brian Hughes, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates.

Während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident verfolgte Trump eine unkonventionelle Nordkorea-Politik, die von anfänglichen Drohungen zu direkter Diplomatie mit Kim Jong-un führte. Die beiden trafen sich dreimal: erst in Singapur, dann in Hanoi und schliesslich in der entmilitarisierten Zone Koreas im Juni 2019. Trotz dieser Bemühungen gab es keine Einigung über eine Denuklearisierung Nordkoreas. (sda/dpa)