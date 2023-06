Nordkorea sieht gescheiterten Satellitenstart als schwersten Fehler

Nordkorea, das wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen ist, hatte den technischen Fehlschlag schon kurz nach dem Start am 31. Mai eingeräumt. Eine Trägerrakete sollte den ersten eigenen Spionagesatelliten ins All bringen. Die Rakete war jedoch etwa 200 Kilometer westlich der südkoreanischen Insel Eocheong ins Gelbe Meer gestürzt. Zuletzt barg Südkoreas Militär ein grösseres Wrackteil der Rakete für eigene Untersuchungen zum Stand der nordkoreanischen Raketentechnologie. Die Technologie von Weltraumraketen und militärischen Langstreckenraketen unterscheidet sich kaum.

In einem Bericht an das Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei seien die zuständigen Beamten «bitterlich kritisiert» worden, berichteten die Staatsmedien am Montag. Sie hätten die Vorbereitungen für das Vorhaben in verantwortungsloser Weise vorangetrieben. Ein neuer Startversuch müsse in naher Zukunft erfolgen.

Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in dieser Woche per Video im Bundeshaus sprach, blieb die SVP fern. Wie sieht das Verhältnis der anderen Rechtsparteien in Europa zur Ukraine aus? Ein Überblick.

Wer mit Wladimir Putin sympathisiert oder zumindest Verständnis für ihn hat, wählt in Deutschland häufig die Linkspartei, öfter aber noch die rechte AfD. Die ist in den meisten Fragen zwar deutlich radikaler als die SVP, doch so weit, eine Rede Selenskyjs zu boykottieren, gingen die AfD-Abgeordneten nicht, als der ukrainische Präsident im März 2022 in den Bundestag zugeschaltet wurde.